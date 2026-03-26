Cuándo juega Argentina vs. Mauritania, por un amistoso de fecha FIFA

Las selecciones de la Argentina y Mauritania protagonizarán este viernes en la Bombonera un amistoso en el marco de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. El encuentro está programado para las 20.15 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé.

En la previa del, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.02 contra 100.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 19.0.

Argentina vs. Mauritania: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Viernes 27 de marzo.

Hora: 20.15.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé.

Minuto a minuto: Canchallena.

La albiceleste, a la que se le canceló la gira por Medio Oriente para jugar la Finalissima frente a España y un amistoso con Qatar a raíz del conflicto bélico en la región, tendrá su primera prueba del año con el objetivo de sumar rodaje de cara al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Teniendo en cuenta la calidad del rival que tendrá enfrente -es el 115° del ranking FIFA-, para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni son más importantes las prácticas que el juego en sí. Es la última vez que están cara a cara con los futbolistas antes de definir la lista de convocados a la Copa del Mundo, para la que hay que presentar una nómina preliminar el 11 de mayo con un máximo de 35 nombres y luego ser recortada a 26 el 1° de junio.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, tiene mas certezas que dudas del plantel que llevará al Mundial 2026 Manuel Cortina

Hay unos 20 jugadores que tienen su boleto asegurado a Estados Unidos-México-Canadá 2026. No obstante, hay quienes se juegan gran parte de su inclusión en la cita ecuménica en esta ventana de partidos y fueron citados. Se trata del arquero Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Máximo Perrone, Franco Matantuono, Valentín Barco, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. Otros, no están y deberán descollar en sus clubes en la recta final de la temporada 2025-2026 de Europa para ganarse un lugar.

De todos ellos, quien tiene chances de ser titular ante Mauritania es Senesi porque el DT necesita probar un reemplazante para Nicolás Otamendi, suspendido para el debut en la cita ecuménica, y Lisandro Martínez no es parte del plantel por lesión. Al menos en el primer amistoso, es probable que sean de la partida los habituales titulares con Lionel Messi a la cabeza.

El capitán de la Argentina, Lionel Messi, se perfila para ser titular en amistoso con Mauritania Gustavo Garello - AP

Para los africanos enfrentar a la albiceleste y en la Bombonera es todo un acontecimiento. El equipo es dirigido por el español Aritz López Garai y su última presentación oficial fue el 25 de noviembre pasado con derrota ante Kuwait 2 a 0 por la clasificación a la Copa Árabe. Arrastra una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates, y su último triunfo se remonta al 5 de septiembre de 2025 2-0 frente a Togo, como local, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Más allá de esa victoria, en el certamen clasificatorio de África el seleccionado mauritano integró el Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur y se ubicó en la penúltima posición con siete puntos en 10 encuentros.

En su plantel se destacan los jugadores Said Imigene, defensor de Leganés; Oumar Ngom, mediocampista de Lecce de Italia; y el delantero Aboubakary Koita, que juega en AEK de Grecia. Su jugador más valioso es Lamine Ba, nacido en Francia pero nacionalizado mauritano, que juega en la segunda de Polonia, con un valor de 600.000 euros, aproximadamente (según Transfermarkt).

La selección de Mauritania se ubica 115° en el ranking mundial de la FIFA

Cuatro días después, la selección argentina se medirá con Zambia también en la Bombonera y se despedirá del público porque es improbable que afronte otro encuentro en el país. Se especula con que la próxima concentración será ya en Estados Unidos, donde el combinado nacional disputaría al menos un amistoso más antes de los partidos de la primera etapa del Mundial en Kansas y Dallas.