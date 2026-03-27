Dónde queda Mauritania y otras curiosidades de la selección y el país que enfrenta la Argentina

La selección argentina jugará un partido amistoso contra Mauritania este viernes en el estadio de Boca Juniors. El enfrentamiento arranca a las 20.15 y se transmite en vivo a través de distintas plataformas. El cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni busca evaluar el rendimiento de los jugadores en la recta final de la preparación para la próxima copa del mundo.

El partido será transmitido por TyC Sports y Telefé, aunque también se podrá seguir a través de las plataformas Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé.

Scaloni tiene la oportunidad de probar distintas estrategias, a poco tiempo del mundial. LUIS ROBAYO - AFP

Esta fecha FIFA se presenta como una de las últimas oportunidades del cuerpo técnico argentino para definir la lista de cara al Mundial. Scaloni debe presentar una nómina preliminar de 35 jugadores antes del 11 de mayo. Y la fecha definitiva, de 26 futbolistas, es el 30 de mayo. La selección enfrentará a Zambia el próximo martes también en la cancha de Boca.

El equipo africano ocupa la posición 115 en el ranking de la FIFA y es dirigido por el entrenador español Aritz López Garai. Atraviesa una racha de seis partidos sin victorias, ya que su último triunfo ocurrió el 5 de septiembre de 2025 ante Togo por las eliminatorias africanas. En esa competencia finalizaron en la penúltima ubicación del Grupo B con siete puntos en 10 encuentros.

Lamine Ba es el futbolista con mayor valor de mercado del plantel visitante según el sitio Transfermarkt. El defensor nació en Francia y compite en la segunda división de Polonia. Otros nombres destacados son el zaguero Said Imigene, el mediocampista Oumar Ngom y el delantero Aboubakary Koita.

La ubicación y características distintivas de Mauritania

El rival de la Argentina, denominado de modo oficial República Islámica de Mauritania, se ubica al noroeste de África y posee límites con el océano Atlántico, Senegal, Argelia, Mali y el Sahara Occidental. Según la división especializada en viajes del medio National Geographic, el 90% de su superficie está dentro del desierto del Sahara y la mayor parte de sus 4,4 millones de habitantes reside en el sur del país.

Su capital es Nuakchott, un centro urbano que concentra un tercio de la población total del país Mauritania. Formó parte de la colonia francesa de África Occidental hasta su independencia definitiva el 28 de noviembre de 1960. El idioma árabe funciona como la única lengua oficial, aunque un sector amplio de los ciudadanos habla francés.

La base económica mauritana reside en la actividad primaria: la industria del procesado de pescado y la extracción de minerales. El país exporta hierro, yeso y oro. Gran parte de la población depende de la agricultura de dátiles, mijo, sorgo y arroz para su subsistencia.