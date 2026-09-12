Un accidente múltiple en el GP de Madrid de la Fórmula 3 detuvo por media hora la carrera: “¡Están locos!“

El enorme rendimiento de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Madrid no fue el único punto fuerte de la jornada en el circuito de Madring. En la primera carrera de la Fórmula 3 un choque entre dos compañeros de equipo provocó un accidente múltiple, con otros cinco monoplazas involucrados. “¡Están locos!“, gritó uno de los pilotos por la radio en medio del siniestro.

Todo comenzó en la primera vuelta. La apretada disputa para ganar lugares en el inicio de la carrera llevó a un cruce entre el español Bruno del Pino y el franco-chino Enzo Deligny, ambos competidores de la escudería Van Amersfoort Racing, en el ingreso de la curva ocho.

Los dos protagonistas perdieron el control y la parte delantera de uno de los autos quedó enganchada con la trasera de su compañero hasta que ambos chocaron contra el muro.

El múltiple accidente en Madrid

“¡Se me echó encima, amigo! No me dejó espacio, y el auto está hecho pedazos", se quejó Del Pino con su equipo en la radio.

El incidente generó que el resto de competidores inmediatamente ralentizaran la marcha en un sector de la pista angosto y todavía concentrado de autos.

En ese contexto, el polaco Maciej Gladysz (ART Grand Prix) no tuvo espacio tras rozarse con el irlandés Fionn McLaughlin (Hitech) y voló por el alambrado hasta que recuperó el control de su vehículo.

“¿Qué carajo? Me acaban de sacar del camino, qué choque tan fuerte. Dios mío, ¿qué están haciendo? ¡Están locos! En serio, hombre, ¿qué carajo?“, le gritó Gladysz a su equipo.

El auto del polaco se estrelló contra el alambrado Captura

También estuvieron involucrados el brasileño Fernando Barrichello (AIX Racing), el surcoreano Woohyun Shin (Hitech) y el mexicano José Garfias (Prema Racing).

Tras el incidente, se levantó la bandera roja y la carrera estuvo frenada por media hora, hasta que los técnicos limpiaron la pista y removieron a los autos afectados.

“Afortunadamente, todos los pilotos involucrados salieron de sus coches”, publicó más tarde la Fórmula 3, aclarando que todos resultaron ilesos.

Clerot, en el centro, el ganador Fórmula 3

Finalmente, la victoria fue para el brasileño Pedro Clerot, de Rodin Motorsport. El sudamericano evitó que dos de sus compañeros pudieran gritar campeón en la jornada: el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) y el británico Freddie Slater (Trident), quienes actualmente comparten el primer lugar con 141 puntos.

“No tengo palabras para describirlo. Sabíamos que todo dependía de la salida, y lo hicimos a la perfección. Gracias al equipo por el magnífico coche. Tuvimos el control desde la primera vuelta, aunque fue un poco caótica. Me alegra que todos estén bien, fue un accidente grave. Estoy muy contento, no puedo agradecer lo suficiente al equipo. Necesitábamos esto después de Monza, así que estoy muy feliz”, manifestó Clerot tras su victoria.