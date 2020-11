Un auto nuevo y la mentira de Clemente Rodríguez a Carlos Bianchi en Boca

Carlos Bianchi, en el banco de Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Mariana Araujo

12 de noviembre de 2020 • 12:36

Clemente Rodríguez, jugador de Ciclón de Tárija y multicampeón con Boca, contó diferentes anécdotas de su vida profesional en el programa ESPN FC Show y recordó los consejos que le supo dar el entrenador Carlos Bianchi y la mentira que debió decirle para evitar un reto.

Recordó que en sus primeros meses en Boca se había comprado una coupé. "No entraba, lo dejaba afuera, a tres cuadras; porque en una charla con Bianchi -cuando llegué y tenía 19 años- me dice que comprara la casa para mis papás, que no me comprara auto".

El lateral izquierdo concentraba con Antonio "Chipi" Barijho, quien le hacía "de chofer" y lo alcanzaba hasta Pompeya porque el ex Los Andes no manejaba. Entonces, recuerda, decidió comprarse un auto, pero no lo llevaba o lo estacionaba al final de todos para que no lo viera el "Virrey".

Después, Rodríguez contó cómo fue que el ex entrenador se enteró de su secreto. "Un día Barijho me pregunta delante de Bianchi: '¿Le contaste a Carlos que te compraste un auto?' Yo estaba serio y le respondí: no le creas, Carlos, que está mintiendo. Pero después le conté".

En otro momento de la conversación Rodríguez recordó la reacción que tuvo su compañero de habitación el día en que debió enfrentar a un murciélago. "Cuando concentrábamos en el hotel de Constitución, estábamos mirando un partido a la tarde. Hacía calor, él abrió la ventana y entró un murciélago. Se tapaba la cabeza y gritaba". Inmediatamente Fantino consultó: "¿Barijho se cagó todo por un murciélago?". "Sí", no dudo en responder el lateral izquierdo sobre aquel episodio repentino.