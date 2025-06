Un ex Boca arremetió contra los jugadores por quedar afuera del Mundial de Clubes

La eliminación de Boca Juniors del Mundial de Clubes generó una ola de críticas y decepción entre algunos simpatizantes. El equipo argentino, dirigido por Miguel Ángel Russo, no logró superar a Auckland City y con un empate 1-1 selló su salida de la competencia. Este resultado, sumado a la victoria de Benfica sobre Bayern Munich por 1-0, dejó al Xeneize sin chances de avanzar a octavos de final. Como suele suceder en entonces casos, son muchos los especialistas en el tema que se expresan y hacen un análisis crítico de lo sucedido; en esta ocasión, quien no se guardó nada fue Cristian Traverso.

Cristian Traverso, exdefensor y multicampeón con Boca, fue uno de los más contundentes en su análisis postpartido. Durante una transmisión de TyC Sports, no escatimó en críticas hacia la actitud y el rendimiento de los futbolistas.

Cristian Traverso es actualmente comentarista deportivo

“Boca retrocedió 20 casilleros de los que había avanzado en los dos primeros partidos de presentación”, afirmó el exfutbolista y consideró que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias cuando debió asumir el rol protagónico. “Cuando tuvo que ser protagonista y hacerse cargo del partido, le quedó enorme en este caso con el Auckland City”, manifestó.

Traverso se mostró visiblemente decepcionado con la performance general: “Retrocedió mucho. No me gustó. La verdad que no me... no esperaba una actuación así”. Además, señaló la incapacidad del equipo para imponer su juego desde el inicio: “Nunca arrancó el partido. Nunca lo llevó por delante”.

El exjugador también hizo hincapié en la excesiva cantidad de centros, un recurso que dejó en evidencia la falta de variantes ofensivas. “No sé si no habrá sido el partido que más centros tiró”, concluyó, en referencia a los 81 envíos al área, de los cuales solo 20 fueron efectivos, según estadísticas correspondientes al encuentro.

Edinson Cavani estuvo presente en el encuentro internacional ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo fue el desarrollo del partido contra Auckland City

El encuentro, disputado en Nashville, comenzó con Boca Juniors en busca de una victoria abultada que le permitiera soñar con la clasificación. El único gol del equipo argentino llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza un córner; la pelota dio en el poste y rebotó en el arquero Garrow antes de ingresar.

La alegría duró poco, ya que en el inicio del segundo tiempo, a los seis minutos, Gray igualó para Auckland City, también de cabeza, en el primer córner a favor del equipo oceánico. A partir de allí, los dirigidos por Russo intentaron por todos los medios, principalmente con centros, pero no pudieron vulnerar nuevamente la valla rival. El partido incluso se interrumpió por una alerta de tormenta eléctrica y tuvo pausas para hidratación debido al intenso calor.

El partido se desarrolló en la ciudad estadounidense de Nashville Johnnie Izquierdo - FR172149 AP

Edinson Cavani, quien regresó al equipo tras una lesión, lamentó la eliminación: “Es una pena que tengamos que quedar afuera, pero sabíamos que iba a ser difícil y hemos competido hasta el final. Sabemos que el partido con Benfica es pasado, pero nos da bronca no haber podido mantener el triunfo. Esos puntos hoy nos hubieran servido mucho”. Además, reconoció la dificultad de enfrentar a un rival tan replegado: “Es difícil enfrentarse a un equipo que se mete tanto atrás”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.