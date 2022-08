Un jugador de Talleres gestionó por Twitter la entrada para una abuela fanática de la “T” que usa respirador

Diego Valoyes, el delantero colombiano que se destaca en Talleres de Córdoba, tuvo un gran gesto con una hincha fanática de la “T” que no había podido conseguir entrada para el partido que se juega esta noche, a partir de las 21:30, ante Vélez, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“¿Es cierto lo de la señora hincha de Talleres que va a la cancha con el oxígeno se quedó sin entrada?”, preguntó el futbolista a través de Twitter. Se refería a Elvira, una fiel seguidora del equipo cordobés que tiene 81 años y asiste a la cancha con su mochila de oxígeno. “¿Me pueden ayudar a contactarla, por favor?”, agregó el colombiano.

La campaña se viralizó de inmediato en las redes sociales afines a Talleres y en apenas 18 minutos apareció uno de los nietos de Elvira. “Hola Diego, ¿cómo estás? Es mi abuela y sí, efectivamente, nos quedamos sin entrada para ella”, le respondió. Y aunque algunos tuiteros se mostraron escépticos con el testimonio del usuario, en menos de dos horas quedó todo resuelto.

El propio Valoyes se encargó de comunicar a través de su cuenta que ya había podido ubicar a la señora, y que estaba asegurada su presencia esta noche en el Mario Alberto Kempes. “Ya se pudo contactar con la señora Elvira y mañana nos estará acompañando en la cancha”, aseguró el delantero. “¡Muchas gracias a todos!”, agregó.

Además, para seguir aumentando la expectativa por el gran duelo copero ante el “Fortín”, y confiando en que Talleres puede dar vuelta la historia, escribió: “Y… dale papi, ¡que esto sigue!”.

El gesto de Valoyes fue recibido con aplausos por sus fanáticos, que no dudaron en dejarle los comentarios más positivos. “Qué grande que sos, Diego”, escribió uno de sus seguidores. “Seguí así, parcerito... Actos que te hacen aún más grande”, dijo otro. “Quedate para siempre”, escribió una tuitera y agregó: “Te cuido a Tri (la hija) para cuando quieras tirar prohibidos con su mami”. Otros directamente fueron al hueso: “Te amo, Valoyes”.

Por supuesto que no faltaron los memes. “Te quiero mucho, Valoyes”, fue uno de los que más se replicaron, con la imagen de un tierno cachorro vestido con la indumentaria de Talleres de Córdoba.

Otros aprovecharon una popular captura de la serie El Marginal, en la que Mario Borges (interpretado por el actor Claudio Rissi) se refiere a “El Colombiano”, el personaje de Daniel Pacheco. “Un ángel de la guarda que nació en Colombia”, dice.

La repercusión de esta campaña virtual para encontrar a Elvira llegó a los medios locales de Córdoba y la abuela recibió en su casa a las cámaras de El Doce. Allí explicó que su padre fue el que le heredó esta pasión por la “T” y que va a la cancha desde siempre. “Para mí, Talleres es lo más grande que tengo, sacándolos a mis hijos, ¿no? Pero bueno, yo soy hincha de aquellos, no me gusta que me digan nada malo de Talleres”, sostuvo. Y se alegró por haber conseguido entradas.

“Yo tengo muchos nietos, y les dije que quería ir a la cancha y ellos me decían que no hay entradas. Pero cómo no vamos a ir, tenemos que ir a la cancha nosotros”, comentó Elvira. “Capaz que me enfermo, les decía”, agregó entre risas y explicó: “Yo voy porque no sé, es un amor que les tengo a ellos, a los jugadores de Talleres. Al arquero, que es Herrera, lo quiero mucho a Valoyes, a Garro ahora que está jugando muy bien. A todos ellos. A mí me encantan los jugadores de Talleres”, aseguró.