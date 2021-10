Un nuevo posteo en la cuenta de Diego Maradona alertó a sus seguidores: “Esto no está permitido por sus herederos”

Un mes atrás, las redes sociales de Diego Armando Maradona eran reactivadas con un texto de Eduardo Galeano y una foto del excapitán de la Selección argentina sonriente. “No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores”, empezaba la cita que emocionó a sus seguidores. Ahora, quienes manejan la cuenta del campeón volvieron a hacer otro posteo, pero con una idea completamente distinta.

“Queridos amigos, nos llama la atención que varias personas, no autorizadas, estén tratando de comercializar los Derechos de Imagen y el nombre de Diego Maradona”, dice el pie que acompaña una foto de un código de barras con la clásica silueta de Pelusa con la pelota.

El nuevo posteo en la cuenta de Diego Maradona Instagram @maradona

El texto no está firmado por nadie en particular y se asume que fueron “sus hijos”, tal como figuraba en el posteo anterior. “Esto NO está permitido por sus herederos. Advertimos que cualquier violación o desconocimiento de las Leyes será pasible de acciones judiciales ante los Tribunales Competentes”, avisa el descargo.

Por último, informa que “para toda actividad o uso de derechos relacionados con la imagen y nombre de Diego Maradona, deberán comunicarse exclusivamente con @maradonaheirs” o con el licenciado de la marca en Europa @coolulustudio”.

Diego Maradona con la Copa del Mundo DPA

En la foto están etiquetadas diferentes cuentas como la del FC Barcelona, la del Sevilla, la de Argentinos Juniors, la de Boca Juniors, la del Napoli, la de la AFA y hasta la de la Copa del Mundo de la FIFA.

La publicación, tanto más fría que la anterior y la segunda después del fallecimiento del 10, alcanzó unos pocos 190.000 likes -para tratarse de una figura como el Diego- a tres horas de realizada, probablemente por la temática que se trató.

Finalmente, los autores del aviso prometieron: “¡Estamos trabajando en varios proyectos interesantes que anunciaremos muy pronto!”.