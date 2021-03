Una atleta de elite y un llamado de atención para cuidar la mente

Muchos deportistas de élite, tras alcanzar el éxito en sus carreras, se consideran “vacíos”, ya no saben qué hacer con su carrera deportiva. Sienten que ya alcanzaron sus objetivos entonces comienzan a perder la motivación para seguir con sus sacrificados entrenamientos, las giras por todo el mundo alejados de sus familias o mismo ya no saben cómo manejar la presión para obtener un nuevo y/o mejor resultado. Tal es el caso de la maratonista griega Alexi Pappas que luego de obtener su mejor marca, y establecer el récord de su país (31:36 minutos), en los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016, entró en una lucha con su mente.

Alexi Pappas nació el 28 de marzo de 1990 en California, en los Estados Unidos, pero hoy en día tiene la posibilidad de representar al país helénico gracias a su padre. Su infancia se vio marcada por la muerte (suicidio) de su madre Roberta, quien tenía trastornos bipolares, cuando Alexi tenía apenas 4 años. Este fue un hecho que la marcó durante toda su vida, el cual describe como “una experiencia muy difícil y que me hizo sentir como si yo (Alexi) no le importara”.

A los 12 años, comenzó a correr en la pista de tierra de su escuela secundaria en torneos mixtos. Los ganó todos. Esto le dio la oportunidad, en su adolescencia, de conseguir una beca deportiva en la Universidad de Dartmouth, donde comenzó a competir a niveles universitarios, y nacionales, como corredora de largas distancias. Luego se transfirió a la reconocida Universidad de Oregon para mejorar su nivel y continuar con su preparación para convertirse en una deportista de elite.

A lo largo de su carrera ha participado en diferentes categorías destacándose en la categoría 10.000 metros, pero también fue All-American de la NCAA de 3000 metros, 5000 metros y se consagró como campeona de la carrera de obstáculos de la Ivy League. Hoy en día, además de ser una atleta de primer nivel, Pappas tiene una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Oregon y es modelo, escritora, actriz y cineasta en donde ya ha participado de tres películas, entre ellas se encuentra Olympic Dreams que cuenta una historia de amor en la Villa Olímpica durante unos Juegos Olímpicos.

A fines del 2020, la multifacética Pappas presentó una columna de opinión en el diario The New York Times en la que se describe como una persona muy motivada y determinada y que esto fue lo que la llevó a convertirse en una atleta olímpica, pero cuenta que no estaba preparada mentalmente para lo que vendría después de su éxito en Río 2016. En ella, confesó que fue diagnosticada con un trastorno depresivo grave que se caracteriza por la pérdida de interés en las actividades diarias. Al ver todos los inconvenientes y situaciones adversas que le trajo su enfermedad, les pidió a los deportistas de todo el mundo que le presten la misma atención a su mente que a su cuerpo, que la traten de igual manera. A su vez, se pregunta: “¿Y si los atletas nos preocupamos de nuestra salud mental de la misma manera que preocupamos de nuestra salud física?”

“Hacerse amigo del dolor”

Por eso, en enero de este año, y siguiendo por el camino de la concientización acerca de la importancia de la salud mental, publicó su primer libro “Bravey: persiguiendo sueños, hacerse amigo del dolor y otras grandes ideas” en el que relata como su propia salud mental se fue deteriorando luego de su exitosa participación en Río 2016 y que hizo (y sigue haciendo) para poder salir adelante. En este, Pappas confiesa que tras establecer su mejor marca personal, y la de su país, comenzó a tener episodios de ansiedad, dificultades para dormir o incluso llegó a tener pensamientos suicidas.

Estos problemas, le trajeron lesiones físicas graves como una rotura de unos de los huesos en la parte baja de su espalda o un desgarro en el tendón de la corva y esto la llevó a que dejara de entrenarse y pensar en no volver a competir nunca más. En su primer encuentro con la psiquiatra, Pappas le contó que estaba lesionada y la profesional lo simplificó como un “rasguño” en el cerebro. Este análisis fue clave para Alexi, porque sintió que lo que le pasaba era algo que se podía recuperar y fortalecer como cualquier otra lesión y lo comparó con una lesión de rodilla.

Después de múltiples sesiones con su psiquiatra, a las que llegó a visitar tres veces por semana por un largo período de tiempo, logró curar su mente, como ella define los resultados de sus tratamientos, y volvió a correr con un objetivo en mente: poder representar a Grecia en los Juegos Olímpicos de este año en Tokio, pero esta vez como maratonista. Hasta el momento, no sabe si podrá competir en esta disciplina y se encuentra analizando las diferentes opciones e incluso ve la posibilidad de competir en 10.000 metros, al igual que en los Juegos Olímpicos de 2016.

En relación a estos temas, en 2019, el Comité Olímpico Internacional publicó un ensayo en el prestigioso medio “British Journal of Sports Medicine” que comenta que los trastornos de salud mental en los atletas son en realidad muy comunes y que ocurren en hasta el 35% de los atletas de élite. Hoy en día, los deportistas de alto rendimiento en cualquier deporte tienen en su grupo de entrenamiento un psicólogo/psiquiatra contratado para que lo ayude a poder competir al máximo nivel, para así no tener que exponer su salud mental para obtener los resultados. Esto es algo que en los últimos años se está volviendo cada vez más común entre los grandes deportistas de elite.

Ejemplos en el mundo

Situaciones como las de Alexi Pappas empezaron a salir a la luz en los últimos tiempos entre deportistas de diferentes disciplinas. Una de ellas, es la de Kevin Love, campeón olímpico, de la NBA y 5 veces All-Star. En 2018, el actual jugador de los Cleveland Cavaliers, en una columna en The Players Tribune (un espacio que tiene los deportistas para escribir), le contó al público que durante los partidos de la NBA sufría ataques de pánico. Love rebeló que ese momento fue uno de los peores de su vida y que tras el partido se encerró deprimido en su cuarto solo. Desde aquel entonces, el jugador y su fundación, la Kevin Love Fund, se han dedicado a poner el tema sobre la mesa y mucho más en estos tiempos de pandemia. También, gracias a su iniciativa, la NBA ha creado un programa de salud mental para todos sus jugadores. Por sus trabajos en estos temas de salud mental, Love fue galardonado con el premio Arthur Ashe al coraje en los ESPYS 2020. Este reconocimiento es uno de los premios más prestigiosos de todo el deporte estadounidense.

Otro deportista que se abrió ante el mundo en los temas de salud mental es la del multicampeón olímpico y máximo medallista de todos los tiempos Michael Phelps. En enero de 2018, el ‘Tiburon de Baltimore’ le contó al mundo que tras los JJ.OO. de Pekín 2008, en donde rompió el récord de Mark Splitz al colgarse ocho medallas de oro, sufrió de una enorme depresión que le trajo pensamientos suicidas. En esa conferencia de prensa contó que estuvo encerrado 5 días en su cuarto casi sin comer, sin dormir e incluso, sin ganas de vivir. Hoy en día, con la ayuda de su terapeuta y diferentes psicólogos, Phelps sigue en la lucha contra la depresión y ofrece charlas en el sitio web Talkspace. Michael Phelps considera a los temas de salud mental como su nueva vocación y lo ve como algo tan importante como sus logros como nadador.