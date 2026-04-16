La curiosa petición de un hincha del Arsenal: demandó al club por causarle “ansiedad y estrés”

Un hincha del Arsenal llamado Eric Kyama, oriundo de la ciudad de Kampala, Uganda, presentó una demanda contra el Arsenal por la “angustia emocional, estrés y ansiedad” que le generó la derrota de su equipo ante el Bournemouth por 2-1. Lo más curioso del caso es que los Gunners se encuentran primeros en la tabla de la Premier League, con seis puntos de diferencia sobre el Manchester City, su principal competidor.

“Estoy presentando esta queja por la actuación inaceptable ante el AFC Bournemouth. Como seguidor dedicado desde Uganda, considero que el equipo mostró una falta de esfuerzo, incoherencia táctica y ausencia de ambición deportiva”, subrayó sobre la labor de los jugadores. El comunicado, publicado en la cuenta de X de Kyama, causó cierta sorpresa en la institución londinense, que evalúa tomar cartas en el asunto.

La publicación del hincha del Arsenal que causó revuelo

En una misiva con varios argumentos, el ugandés remarcó la “negligencia profesional grave, falta de integridad competitiva y un incumplimiento fundamental del contrato implícito entre el club y su afición global" del equipo en esta recta final de la Premier League.

La solicitada incluyó cuatro puntos claves y uno de ellos apuntó contra Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, a quien le adjudicó “carecer de capacidad táctica” para comandar al primer equipo.

Arsenal cayó por 2-1 contra el Bournemouth

“Acuso formalmente a Mikel Arteta de carecer de la capacidad táctica necesaria para liderar esta institución. Sus decisiones y los cambios en el partido resultaron en una actuación desorganizada que dejó al equipo vulnerable y sin dirección”, sintetizó sobre la labor del entrenador en la derrota contra el Bournemouth.

Por último, detalló: “El club se promociona sobre pilares de excelencia. La falta de espíritu competitivo mostrada contra el Bournemouth constituye una representación fraudulenta de estos valores”.

A la espera de una respuesta formal por parte del cuerpo de abogados del club, la demanda de Eric causó cierto revuelo en las redes sociales y se aguarda por el seguimiento o no del caso.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

“A menos que el club proporcione una explicación formal y un plan para la restitución inmediata de los estándares competitivos, procederé con consultas legales adicionales para buscar daños por el impacto psicológico y la pérdida de confianza en el producto deportivo”, sintetizó Kyama, quien evalúa judicializar el caso si es que el cuerpo de representantes legales no da una respuesta convincente a sus peticiones.

Semifinalista de la Champions League y puntero de la Premier League, Arsenal encarará la última parte del semestre con el objetivo de conseguir los dos títulos. El primer gran desafío será este domingo, a las 12.30, horario argentina, cuando enfrente al Manchester City, escolta en la liga inglesa.

Arsenal clasificó a las semifinales de la Champions League Kin Cheung - AP

De ganar su respectivo encuentro ante los Citizens, el Arsenal dará un paso crucial de cara a la obtención de la Premier League que se le viene negando desde la temporada 2003-2004 cuando, por ese entonces, tenía en su plantel jugadores de excelente jerarquía como Thierry Henry, Dennis Bergkamp, entre otros.