Una historia de enredos, PCR y contradicciones: Santiago del Estero desmiente a Lionel Scaloni por el caso Franco Armani

Emiliano Martínez, de estupenda temporada en Aston Villa en la Premier League, al punto de ser considerado uno de los tres mejores arqueros del torneo, debutará esta noche en la selección, ante Chile, tal vez a partir de una colaboración impensada. La opción de darle el arco albiceleste merodea la cabeza de Lionel Scaloni desde finales del año pasado, y su rendimiento en Inglaterra apuntaló la idea. Se sumó al predio de Ezeiza en condiciones de discutirle como nunca el puesto a Franco Armani, pero todavía no se lo había ganado.

Los sucesivos PCR positivos del arquero de River, aunque ya superó la enfermedad –incluso, volvió a atajar– comenzaron a condicionarlo porque Scaloni comentó ayer que fue notificado de una disposición sanitaria del gobierno de Santiago del Estero: que nadie podía ingresar en la provincia con un PCR positivo. ¿Inclinó la balanza para Martínez? Cuentan desde el círculo más cercano al cuerpo técnico que influyó, sin dudas. Pero el asunto se volvió más enrevesado cuando le confiaron a LA NACION, desde el gobierno santiagueño, que esa normativa no es tal. Que Armani podría haber viajado, siempre que se mantuviera en la burbuja. Y desde entonces se encadenaron desmentidas y contradicciones.

El estadio Madres de Ciudades, un atractivo de Santiago del Estero. FB Estadio único Madre de Ciudades

Cuando Scaloni explicó que Armani y Gonzalo Montiel no formarían parte de la delegación que viajó a Santiago del Estero y esgrimió una normativa sanitaria provincial, en las esferas próximas al gobernador Gerardo Zamora se vieron sorprendidos. Y luego se molestaron. Altísimas fuentes de la casa de gobierno santiagueña manifestaron a LA NACION: “No haremos declaraciones públicas, nos han dicho desde la AFA que no es un tema nuestro, así que no saldremos a aclarar lo que no existe”. Sí, recibieron consejos de la AFA. Para completar un increíble sainete.

Desde la provincia desmintieron a Scaloni. Aseguran que no hay impedimento alguno para que estos jugadores hubiesen ingresado en Santiago del Estero ya que “vienen en burbuja y si ellos están entrenando con sus compañeros, aún siendo positivos, es porque ya no contagian y no hay problemas”. Desde la gobernación santiagueña insistieron en afirmar, siempre en off, que “no había ningún impedimento de nuestra parte para que estos dos jugadores, y cualquiera que el cuerpo técnico decidiera, pudieran venir a Santiago”.

El arquero Franco Armani, centro de un debate en la vuelta de la eliminatoria sudamericana para Qatar 2022. AFP

Desde hace unos meses, Santiago del Estero flexibilizó sus ingresos. En la página web de Turismo puede leerse el protocolo para los viajeros que decidan acceder por vía área. Dice: “Se exige PCR negativo y es aplicable para todos los pasajeros, sean residentes o turistas, con o sin reserva hotelera. En caso de no tenerlo, se les realizará el PCR gratuito en el momento”. Esto podría haber sucedido con Armani y Montiel, pero desde la gobernación santiagueña se ocuparon en aclarar en varias oportunidades que “este es un caso especial, ya que vienen en burbuja, en chárter y aislados, por lo que podrían haber venido sin problemas”.

Fuentes de la AFA se expresaron en la misma dirección. “El viaje del seleccionado es en burbuja sanitaria. Por eso no se les exige PCR de ingreso”. Entonces, ¿por qué Scaloni dijo lo que dijo, por qué no lo llevó a Armani? Esas voces de la AFA, que se esmeraron por tomar distancia con las palabras de Scaloni, lo resumieron de la siguiente manera: “El técnico eligió no llevarlos”. Quizás, previendo que Armani seguirá dando positivo en los próximos días, y la política sanitaria de Colombia es inflexible en ese caso: aunque llegase en la burbuja de la selección, las autoridades cafeteras lo aislarían. Como ocurrió con Esteban Andrada en Ecuador, cuando Boca viajó para jugar con Barcelona, en Guayaquil.

Otras fuentes de la AFA, para confirmar una grieta, ofrecieron otro razonamiento: la Conmebol no permite viajar ni salir de la burbuja con un PCR positivo. Consultada la Conmebol por La Nacion ante esta alternativa, la desmintió. Y puso como ejemplo a Nicolás De la Cruz, el volante de River: viajó con PCR positivo de Buenos Aires a Montevideo porque hace más de diez días que superó la enfermedad y se integró al complejo ‘Celeste’ a las órdenes de Oscar Tabárez. El protocolo es igual que para las Copas Libertadores y Sudamericana: después de los 10 días se presume que el jugador ya no contagia y, aunque su PCR siga arrojando positivo, está en condiciones de movilizarse y jugar.

Confusión, desmentidas y contradicciones. Lo único concreto es que Armani deja el arco después de custodiarlo desde la Copa América de Brasil. Martínez, de 28 años, formado por Pepé Santoro en Independiente, atraviesa el mejor momento de su carrera. Aston Villa se lo compró a Arsenal por 21,5 millones de euros –récord para un arquero argentino– y se afianzó de inmediato. Atajó 39 partidos, le marcaron 47 goles e igualó la marca histórica del club de Birmingham de vallas invictas, con 15. Para Martínez se tratará de una noche que habrá soñado desde chico. Una noche precedida de mil enredos.

Colaboración: Leonel Rodríguez

Cristian Grosso A. Casar González