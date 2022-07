¿Una señal? El hijo de Cristiano Ronaldo asistió a un show de Rosalía y su camiseta abrió un debate entre sus fans

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo es un tema recurrente en el mundo deportivo. Su carrera, la popularidad que adquirió en los últimos años con su cantidad de goles y hasta su círculo íntimo, que influye en sus decisiones fuera del campo de juego, abren el espectro para analizar al detalle cómo es su día. A sus 37 años, en plena vigencia y en el radar de varios equipos del continente europeo, el jugador define su futuro mientras los clubes buscan la mejor oferta para seducirlo.

Con un año más de contrato en el Manchester United, el delantero tendría serias intenciones de emigrar del equipo de la Premier League e ir en busca de un proyecto más ambicioso fuera de Inglaterra. Con una serie de rumores dando vueltas, una de las opciones más factibles que maneja Ronaldo es emigrar a Atlético de Madrid, dirigido por Diego Pablo Simeone, club que es el acérrimo rival del Real Madrid, en donde el portugués dejó una huella en sus fanáticos al vestir la camiseta de la Casa Blanca.

La señal que arrojó el hijo de Cristiano Ronaldo sobre su futuro

Mediante señales que va dando el mercado, los especialistas en la materia no le pierden pisada a los movimientos del entorno de Cristiano. Dentro de ese ambiente, su pareja, Georgina Rodríguez, madre de las dos hijas más pequeñas del astro, presenció el concierto que dio la cantante Rosalía en el WiZink Center ubicado en Madrid junto a todos los hijos del futbolista.

A pesar de que Georgina sea una persona muy activa en sus redes sociales, los flashes de la cámara no posaron en su figura sino en Mateo, el hijo más pequeño de Cristiano Ronaldo, que bajó de un micro particular con una camiseta del Real Madrid, antiguo club de su padre y fue tomado como un mensaje de dos significados: el primero, un posible retorno al equipo más ganador de la Champions League y el siguiente, una negativa rotunda de cruzar de vereda para vestir la camiseta del Colchonero.

La aparición de Mateo, el hijo de Cristiano Ronaldo, con la camiseta del Real Madrid Foto: captura de pantalla

Mientras aguarda su futuro profesional, Cristiano, un deportista de alto rendimiento, utiliza las instalaciones de su lujosa casa y hasta en sus vacaciones, para continuar sus ejercicios físicos y aeróbicos que le permiten seguir en plenitud a una edad que los futbolistas ya comienzan a pensar más en lo que será su día después del fútbol que en su presente.

Las pautas que estableció el técnico del Manchester y generó conflicto con Ronaldo

El director técnico de los Diablos Rojos, el neerlandés, Erik Ten Hag, estableció una serie de pautas que, desde el comienzo, generaron algunos chispazos entre los jugadores del Manchester United, incluido el atacante portugués. Una de ellas, y la primordial, es que sus dirigidos no consuman bebidas alcohólicas, una práctica usual de varios profesionales europeos.

Por otra parte, dentro de su estricto control sobre el plantel profesional, el orientador táctico no tolerará las llegadas tarde a los entrenamientos y de ser así, dicho jugador que esté en falta no podrá continuar con el entrenamiento hasta el día siguiente. En marco de estas pautas, Cristiano Ronaldo no estaría cómodo en Manchester y su futuro está lejos del equipo.