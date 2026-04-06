Lo que Baba Vanga avisó sobre EE.UU. antes de morir: sus visiones más perturbadoras y su gran fallo

Vangelia Pandeva Gushterova, conocida mundialmente como Baba Vanga, perdió la vista a los 12 años durante una tormenta en lo que hoy es Macedonia del Norte y pasó el resto de su vida en Bulgaria, donde murió el 11 de agosto de 1996, a los 85 años. Nunca escribió sus propias palabras: todo lo que dijo y predijo fue capturado y documentado por quienes la rodeaban, lo que alimenta el escepticismo sobre la validez de sus profecías. Aun así, algunas de las frases que se le atribuyen sobre Estados Unidos tienen una resonancia que sus seguidores consideran imposible de ignorar, y que los investigadores advierten debe leerse con precaución.

La frase sobre el 11-S: el caso de mayor circulación documental

Una de las predicciones más citadas vincula a Vanga con los atentados del 11 de septiembre.

Según reportes ampliamente difundidos, en 1989 habría dicho: “¡Horror, horror! Los hermanos americanos caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará”.

La interpretación más extendida identifica los “pájaros de acero” con los aviones secuestrados y los “hermanos americanos” con las Torres Gemelas.

Lo que los analistas señalan, sin embargo, es que esta frase llegó al gran público después del ataque, no antes.

El canal Sky History, que documentó su figura con detalle, lo plantea sin rodeos: confirmar la veracidad de sus proclamaciones es difícil.

Obama, Trump y la predicción política que dividió a sus seguidores

Muchas de las predicciones de Baba Vanga involucraron política estadounidense. Entre las más citadas figura la que sostenía que el 44.° presidente de Estados Unidos sería un hombre negro, algo que se cumplió cuando Barack Obama asumió el cargo.

Otra predicción atribuida a ella indica que ese 44.° presidente sería el último comandante en jefe del país.

La toma de posesión del primer mandato de Donald Trump en 2017 pareció desmentir esa parte.

Pero algunos de sus seguidores señalan que Trump fue técnicamente la 44.ª persona en ocupar el cargo, debido a que Grover Cleveland ejerció como 22.° y 24.° presidente.

Según sus seguidores, Baba Vanga acertó en numerosas predicciones

Trump ganó además las elecciones de 2024 y ejerce actualmente su segundo mandato, lo que complica aún más cualquier interpretación de esa profecía.

Sobre Trump, se le atribuye a Vanga una frase sin fecha precisa: “Todos pondrán sus esperanzas en él para terminarlo, pero ocurrirá lo contrario. Llevará al país hacia abajo y los conflictos entre los estados del norte y del sur escalarán”.

Qué tiene registro y qué circula como interpretación

Baba Vanga no dejó registros escritos de sus profecías. La mayoría de las cuentas de sus predicciones fueron documentadas por seguidores y reportadas después de su muerte.

No existe un archivo verificado de manera independiente que confirme ninguna de las fechas específicas atribuidas a sus visiones sobre Estados Unidos, advierte el medio International Business Times en una de las evaluaciones más precisas sobre el fenómeno.

No todas sus predicciones se cumplieron. Entre las que fallaron: predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría entre 2010 y 2014, que en 2023 alienígenas aterrizarían en la Tierra y declararían la guerra, y que una explosión nuclear catastrófica contaminaría toda Asia. Ninguna ocurrió.

En una entrevista de 1990 señaló el 11 de agosto de 1996 como el día en que fallecería, y así ocurrió

Lo que sí tiene constancia documental es su propia muerte: en una entrevista de 1990 señaló el 11 de agosto de 1996 como el día en que fallecería, y así ocurrió.

Es el único evento de su vida, y de sus profecías, que puede rastrearse con un registro en primera persona y confirmación factual posterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.