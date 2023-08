escuchar

El próximo lunes 28 de agosto comenzará el US Open 2023, uno de los torneos más prestigiosos de tenis y el último Gran Slam de esta temporada. En las actividades previas a la competencia, el cantante Sebastián Yatra y el basquetbolista Jimmy Buttler se unieron en un partido de exhibición con estrellas del deporte como Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe.

El prestigioso certamen tendrá lugar en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de Nueva York entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre, y repartirá premios por 65 millones de dólares. Sin embargo, antes del gran estreno se realizó el Star of the Open en el que participaron personalidades destacadas.

El entrenamiento de Sebastián Yatra con Rafael Nadal

El saludo entre Sebastián Yatra y Rafael Nadal previo al Star of the Open Instagram: @sebastianyatra

El Stars of the Open comenzó con un singles distendido y con mucho humor entre el español Carlos Alcaraz y el norteamericano Frances Tiafoe. Lo curioso es que uno de los ballboy era nada más y nada menos que Jimmy Buttler, la estrella norteamericana de la NBA que juega en el Miami Heat y que se preparó especialmente para desarrollar su rol. Disfrazado para la ocasión con el atuendo del certamen, el basquetbolista fue invitado por Tiafoe para enfrentar al español.

Además, en un momento de la noche apareció el artista colombiano Sebastián Yatra con el bolso característico del tenis y preparado para poner en práctica todo el entrenamiento que llevo adelante los días previos junto a Rafael Nadal. “Entrenando con mi ídolo del tenis Rafael Nadal para jugar con el 1 del mundo, Carlos Alcaraz”, había escrito el músico en su cuenta de Instagram hace algunos días. “Serás el mejor”, vaticinó el español ganador de 22 Grand Slam a lo largo de su exitosa carrera.

Fragmento del Stars of the Open

Entonces las duplas se conformaron con Buttler-Tiafoe vs. Alcaráz-Yatra. “Vamos a hablar en español para que no entiendan”, le dijo el artista a su compañero en tono de broma. El encuentro tuvo muchos pasajes de risas y comentarios divertidos, y ninguno de los invitados por el certamen desentonó en la utilización de la raqueta, en el saque y en la devolución de pelotas.

No obstante, los ganadores fueron los hispanoparlantes, quienes celebraron con un abrazo en este partido de exhibición.

“US Open debut. Invicto en mi carrera como profesional. Gracias al mejor compañero de dobles Carlos Alcaraz. Gracias a mi coach Rafael Nadal por traerme hasta aquí y creer en mi talento. It was a good match Frances Tiafoe y Jimmy Buttler, rematch soon”, escribió Sebastián Yatra en una publicación de Instagram.

Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz se quedaron con el partido de exhibición del US Open

Cabe señalar que Carlos Alcaraz, quien viene de ganar Wimbledon, busca defender el título que consiguió en el 2022 tras vencer al noruego Casper Ruud.

El US Open tendrá nueve tenistas argentinos confirmados en los cuadros principales, mientras que otros cuatro tendrán la posibilidad de entrar desde el qualy. Entre los clasificados figuran: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Facundo Díaz Acosta, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Guido Pella y Nadia Podoroska. Por su parte, Tiago Tirante, Federico Coria, Francisco Comesaña y Julia Riera deberán superar una última instancia de clasificación para avanzar a la primera ronda.