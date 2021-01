Usain Bolt pidió disculpas por cantar rápido: "Para la próxima, intentaré reducir la velocidad" Crédito: Captura

El exatleta jamaiquino Usain Bolt empezó el nuevo año con proyectos relacionados con el mundo de la música.

Tras incursionar en el fútbol por algún tiempo (llegó a jugar en la Primera División de la liga australiana), Bolt se volcó ahora al arte de la mano de su amigo productor NJ.

Aficionado al baile y a la música, el ocho veces campeón olímpico decidió dar un paso más en la vocación y grabar sus primeras canciones de la mano de un profesional.

El 2 de enero, el propio exvelocista anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su segundo tema (el primero salió en 2019), Living the dream. Un par de días más tarde, subió el videoclip a su canal de YouTube.

Con el objetivo de amplificar el impacto de su nuevo trabajo, el exdeportista se grabó en el estudio mientras escucha su nuevo material, y acompañó la filmación con un mensaje llamativo: "Ok gente, entiendo que mi verso pasó volando rápido. Me pregunto si es porque soy el hombre más rápido del mundo. Para la siguiente canción, intentaré reducir la velocidad de mi verso para que puedas escucharlo", escribió Bolt, que en mayo de 2020, se convirtió en padre de Olympia Lightning. En realidad, Bolt no canta en su flamante producción, aunque sus seguidores le piden que lo haga.

Hasta el momento, la canción de Bolt alcanzó las 82.000 visualizaciones en YouTube. Además, el tema está disponible en todas las plataformas de streaming. El debut como productor discográfico del exdeportista de 34 años fue en junio de 2019 con el simple Olympe Rose Riding, del que participaron, entre otros, el cantante británico Chris Martin.