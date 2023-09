escuchar

Los últimos años de la carrera de Emiliano “Dibu” Martínez fueron en alza. Desde su llegada al seleccionado argentino, el arquero creció exponencialmente su rendimiento hasta convertirse en el mejor arquero del mundo, según los premios The Best de FIFA. Sin embargo, eso no se vio reflejado en su ficha técnica del juego EA Sports FC 24 que se lanzó esta semana y, fiel a su estilo, el marplatense tuvo una desopilante reacción.

Este viernes 29 de septiembre, se lanzó al mercado mundial el juego de fútbol EA Sports FC 24, el cual es la primera entrega de la empresa EA tras su disolución con FIFA. El mismo estará disponible para consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series X/S.4.

Y para promocionarlo, la empresa le obsequió una copia a los planteles más importantes del mundo junto a una carta de cada jugador con su respectiva estadística que indica la valoración del futbolista en ese juego.

Emiliano "Dibu" Martínez es arquero titula del Aston Villa y de la selección argentina Instagram: @emi_martinez26

Uno de los clubes que se prestó a este divertido juego fue el Aston Villa y el primero que leyó sus estadísticas dentro del juego fue el “Dibu” Martínez. “¿Velocidad 58? Yo puedo correr. Como mínimo tiene que ser 78″, bromeó. En la carta del arquero se ve que todos los atributos superan la media, excepto el de velocidad, el cual se distingue por la sigla SPE (speed, velocidad) y en la que tiene tan solo 58.

Pero en otras características el arquero tuvo buena valoración. DIV (diving, capacidad para estirarse) 83, HAN (handling, manejo de la pelota con las manos) 83, KIC (kicking, habilidad para patear) 82, REF (reflexes, reflejos) 85 y POS (positioning, capacidad para ubicarse en el arco), 84.

La reacción del Dibu Martínez a su carta del EA Sports FC 24

El total dio como resultado 85 puntos. ¿Qué quiere decir que esto? Que en una valoración de 0 a 99, este futbolista va a tener mejor rendimiento a diferencia de la media cuando sea utilizado por el usuario. Por ejemplo, Lionel Messi tiene una valoración de 90 puntos, mientras que Kylian Mbappé tiene 91.

Los rendimientos de los jugadores se clasifican en seis categorías: excelente (90 a 99), muy bueno (80 a 89), bueno (70 a 79), regular (50 a 69), malo (40 a 49) y muy malo (0 a 39). Y muchos de los futbolistas del Aston Villa son de la categoría, bueno y muy bueno.

La carta de Emiliano Martínez para el EA Sports FC 24. (Foto: ea.com)

Pero no caben dudas que uno de sus pilares está en el arco. Emiliano “Dibu” Martínez no solo conquistó al mundo del fútbol por sus atajadas en momentos decisivos de la Copa América 2021 y la Copa del Mundo 2022, sino también por sus locuras: gritarles a los pateadores antes de los penales, bailar, celebrar con los trofeos en un tono polémico e incluso aparecer con un look con los colores de Argentina en plena competencia mundialista.

El arquero de la selección se convirtió en uno de los ídolos indiscutidos del actual plantel campeón del mundo. Pero también su paso al Aston Villa lo condujo a ser uno de los porteros más respetados en la Premier League, a pesar de que no se trate de un equipo del famoso Big Six, integrado por Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Tottenham.