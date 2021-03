Verónica Ojeda reveló que Dieguito Fernando quiere ser como Maradona

Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, hijo menor del Diego Armando Maradona, dio detalles sobre el día a día del niño, a poco más de tres meses de la muerte del ex astro del seleccionado argentino.

En diálogo con Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana, que se emite por Canal 13, la ex pareja del ídolo entrenador del seleccionado en Sudáfrica 2010, dijo: “Yo no quiero que lo comparen con el padre o que siempre tenga que vivir con ese peso. De hecho, yo nunca lo llevé a fútbol, ahora es él el que me lo pide. Me dijo el otro día: ‘mamá, quiero jugar al fútbol, quiero ser futbolista, quiero jugar a la pelota’”

En medio de la investigación por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda compartió en las redes sociales la primera foto de Jana Maradona y Dieguito Fernando juntos, y encendió la interna familiar al marcar la diferencia con Dalma y Gianinna Maradona Instagram @Veronica Ojeda

En ese sentido, Verónica Ojeda agregó: “Me dijo: ‘Como papá era el número uno, yo voy a ser el dos’. Eso me decía. Esas cosas que me dice Dieguito a mí me matan, me parten el alma”.

Y añadió: “Empezó fútbol ahora, para que juegue con los amiguitos un rato, qué sé yo, para que se entretenga un poco”.

“Son cosas que me matan. La lucha es el día a día ahora con Dieguito. El otro día también, me preguntó ‘¿por qué los médicos no salvaron a papá?’. ¿Qué le puedo decir yo a Dieguito con esas preguntas? Son muy duras”.

La ex pareja del diez reveló que le costó mucho asimilar la muerte de Diego Maradona: “Hablaba dos minutos y me ponía mal, me angustiaba toda la situación. No caí rápido, recién después de quince o veinte días, al mes es como que me agarró un bajón terrible y a eso se sumaron las preguntas de Dieguito”.

“Él me empezó a decir que quería ver a su papá. Ahí caí en la realidad y en la terrible lucha que sigo teniendo. Todos los días me pregunta por su papá, y aunque yo le cuente una historia él sigue. Le digo que Diego está en el cielo, que mirando las estrellas busque la más grande porque ahí es donde está su papá y él lo cuida, pero eso como que ya no va más, quiere verlo a él”.

LA NACION