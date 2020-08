Ginés González García, Santiago Cafiero y Matías Lammens, al frente de la reunión con la AFA en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno. Fuente: Télam

La AFA acudió a la reunión con el Gobierno para destrabar el retorno del fútbol con una aspiración: que los equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores pudieran regresar cuanto antes. Es decir, el lunes próximo. Claudio Tapia, el máximo dirigente del fútbol argentino, ya sabía que el Ejecutivo los liberaría a todos a partir de la semana siguiente, el 17 de este mes. Sin embargo, y para sorpresa del propio expresidente de Barracas Central como la de Víctor Blanco (presidente de Racing), que lo acompañó, el Gobierno autorizó los entrenamientos para todos los equipos de primera desde el lunes que viene. Masculinos y femeninos. Esta es la historia de la reunión que cambió el calendario.

"Todos el 17 y se van a jugar una patriada para que los de la Copa empiecen antes", contaba una fuente antes del cónclave. Al tanto de todo lo que pasaría durante el día, daba por hecho que el Gobierno no aceptaría la anticipación de "unos pocos clubes". "Todos juntos. Las actividades se liberan para todos por igual. No podemos hacer distinciones", aseguraban en el Gobierno. Entonces, la fecha marcada con resaltador para que todos pudieran regresar a las prácticas era el 17. Quienes estaban al tanto del cónclave, realizado en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, agregaban dos cuestiones: la primera, que el protocolo sanitario no había sido aprobado en su totalidad. Y la segunda, que habría un encuentro preliminar entre Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte y Ginés González García, ministro de Salud, que comenzaría a definir la cuestión. Traducido: la pelota estaba (y siempre estuvo) del lado del Gobierno.

La felicitación del presidente de la Conmebol a Claudio Tapia

El protocolo sanitario era una cuestión tangencial. Había que afinar el lápiz en un par de cuestiones técnicas, pero el corazón del documento había sido visto y revisado por González García y su equipo de expertos, que lo avalaron. Más que la burocracia, entonces, importaba la política. "La necesidad de los equipos que juegan la Libertadores es innegable. La Conmebol fijó una fecha y el Gobierno no va a pagar el costo de que esos equipos no se entrenen", razonó un dirigente que habló con Lammens, con Santiago Cafiero (jefe de Gabinete) y Víctor Blanco antes de la reunión. Al encuentro, y sin que nadie lo supiera de antemano, fue sumada Macarena Sánchez. Lo hizo en su rol de directora del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve). Pero, también, como futbolista profesional e integrante del plantel de San Lorenzo. El club que presidió Lammens.

Claudio Tapia, junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de la reunión en la que se autorizó el regreso de los planteles de primera división a los entrenamientos. Fuente: Télam

La presencia de Sánchez explica el espíritu inclusivo de la decisión final: pueden volver todos a entrenarse el 10 de agosto. Hombres y mujeres. Cada club, con la adaptación particular del protocolo sanitario aprobada por la AFA. Esa fecha era la única salida posible para evitar que los clubes que tienen competencia internacional siguieran perdiendo tiempo. Cuando hoy al mediodía los bolivianos de Jorge Wilstermann comiencen su "burbuja" sanitaria en las afueras de Cochabamba, los cinco equipos argentinos serán los únicos entre los 32 conjuntos de la Copa Libertadores que no hayan siquiera iniciado los entrenamientos. Y en Brasil o Paraguay, por ejemplo, ya juegan competencias oficiales.

La "correcta aplicación del protocolo sanitario del fútbol", como informó Cafiero en un tuit luego de la reunión, pretende evitar lo que parece una contradicción: las palabras del presidente Alberto Fernández de hace apenas unos días sobre los riesgos que implicaría el regreso a los entrenamientos en equipos donde la mayoría de sus jugadores son jóvenes y pueden contagiar a los más vulnerables. O incluso a poblaciones de riesgo. La situación epidemiológica empeoró, los contagios se cuentan de a más de 6 mil por día y los muertos se aproximan a 200 cada 24 horas. El Gobierno, de todas formas, libera actividades. A las que les recuerda que deben atenerse a las disposiciones de sus respectivos protocolos.

Claudio Tapia y Víctor Blanco atienden a la prensa en la explanada de la Casa Rosada, luego de la reunión mantenida con ministros del Gobierno. Fuente: Télam

"La reunión fue muy buena y todos estuvieron muy bien predispuestos. Había un torneo internacional de por medio, así que teníamos que tomar una decisión", contó un funcionario del Gobierno. Y agregó: "Este es un escenario para un regreso ordenado de la actividad, que además descomprime a cientos de futbolistas que hace cinco meses que no se mueven. Está sujeto a que no pase nada grave, como un brote en un plantel que contagie a 10 jugadores", agregó la fuente.

Con la decisión ya tomada, la pelota cambió de campo: estaba del lado del Gobierno y ahora la tiene la AFA. La entidad madre del fútbol argentino tendrá que canalizar la logística de los testeos a los futbolistas. En teoría, había adelantado que proveería las pruebas a todos los clubes, mientras que las entidades debían ocuparse de conseguir un proveedor sanitario que les hiciera los análisis a los jugadores y les entregara los resultados. Consultada la Liga Profesional sobre el tema, sus dirigentes respondieron que todavía no tienen novedades. Recién se van a poner a trabajar en eso a partir de hoy. Algunos de sus dirigentes se preguntaron ayer por la ausencia de Marcelo Tinelli, el presidente de la Liga, en la reunión con el Gobierno. Y no obtuvieron respuestas