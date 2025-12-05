Sorteo Mundial 2026: Scaloni evaluó los rivales de la selección y las posibles sedes donde jugará Argentina

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió esta tarde a los rivales que tendrá su equipo en el próximo Mundial, que quedaron confirmados hoy tras la gala que se celebró en Washington. Argelia, Jordania y Austria compartirán con Argentina el grupo J, en un sorteo que se presentó favorable para los actuales campeones del mundo. “Es lo que tocó”, expresó el entrenador.

“Pensábamos que al final íbamos a jugar en un lado, como se decía, y nos dimos cuenta de que no. El sorteo es lo que toca, estamos bien. Mañana sabremos el tema del horario, que es una cosa que tenemos en cuenta porque son lugares que hace mucho calor”, señaló Scaloni sobre las posibles sedes, que se confirmarán este sábado en otra ceremonia que también se celebrará en la capital estadounidense.

San Francisco, Kansas City y Dallas aparecen en el horizonte de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026. “En principio es eso, no los tengo en un 100%, pero por lo que sé son esos tres”, aclaró Scaloni en diálogo con la prensa.

Las posibles sedes

El director técnico reparó así en las altas temperaturas que se registran en la ciudad de Kansas y dijo que espera que el equipo pueda jugar en un horario más favorable en cuanto a lo térmico. “El problema es que allí es ‘very hot’: mucho calor”, ironizó el DT frente a la prensa internacional. “Porque ya sabemos que en el fútbol cambia bastante jugar con calor”, indicó luego.

Ante la consulta de si hubiera preferido otras ciudades, el director técnico explicó: “Es lo que tocó, no va por el lado de la conformidad, va por el lado de que todos los equipos tienen viajar y es un país tan grande, son tres países grandes”.

Levi's Stadium en Santa Clara, California Instagram (@levistadium)

El debut de la selección será el martes 16 de junio con Argelia, rival que decantó del bombo 3. Este podría realizarse en San Francisco o en Kansas. En la ciudad de Santa Clara, California, se encuentra el Levi’s Stadium, la casa de los San Francisco 49ers de la NFL. El estadio, con butacas teñidas de rojo y pasillos blancos, fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. No es la primera vez que alberga eventos masivos: en 2016 fue sede del Super Bowl 50.

En tanto, la ciudad ubicada en el estado de Missouri aloja al Arrowhead Stadium, el hogar de los Kansas City Chiefs, también integrante de la mayor liga de fútbol americano profesional en el país. Aloja a 76.400 personas y es conocido como el estadio más ruidoso del mundo.

Los equipos rivales

Scaloni también analizó a los rivales que la Selección enfrentará en la fase de grupos. En el caso de Austria, la definió como “un buen equipo” y resaltó que “hizo una gran eliminatoria”. En cuanto a Argelia, advirtió que será un rival “complicado”, con “jugadores de jerarquía”, y señaló que conoce bien su funcionamiento por su relación con el entrenador Vladimir Petković.

“Lo tuve de técnico en Lazio y es un gran tipo. Sé cómo juega y cuál es su propuesta futbolística”, afirmó. “Fue un gran entrenador para mí, me agarró en la etapa final, donde absorbía mucho y hablaba con él del sistema de juego”, recordó Scaloni sobre sus días como futbolista en el equipo italiano.

Model Heidi Klum watches as Argentina's coach Lionel Scaloni returns the World Cup trophy to the stage during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025 (Mandel Ngan/Pool Photo via AP)� Mandel Ngan� - POOL AFP�

Por último, Scaloni se refirió a la selección de Jordania como el equipo que menos conoce de los tres, por lo que, anticipó, comenzará “a tomar nota”. En cuanto al estado del seleccionado argentino y cómo llega la albiceleste, el entrenador ahondó en la importancia de que todos los futbolistas “lleguen bien” al Mundial.

“Estamos bien, lo importante es llegar bien y no hablo como equipo que sabemos cómo queremos jugar. Individualmente, los chicos van a jugar un montón de partidos y lo importante es que jueguen bien. No hay ningún jugador en el mundo que esté al 100%, pero lo más cercano es que estén frescos, que no vengan con problemas”, concluyó al respecto.

Lionel Scaloni fue uno de los principales protagonistas de la ceremonia de sorteo, realizada por la FIFA en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

Es que el entrenador argentino abrió la gala sosteniendo el trofeo a que su equipo conquistó en Qatar 2022. La imagen fue simbólica: el campeón defensor presentó oficialmente la Copa del Mundo y la depositó en una tarima ubicada en el medio, ante la mirada de dirigentes, representantes de selecciones y medios de todo el planeta.

“La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal”, manifestó Scaloni, ya con el micrófono en mano, cuando le preguntaron por la final contra Francia.

Entonces, el DT vinculó aquel espíritu con el desafío que se avecina: “Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo. Seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y lo vamos a volver a intentar”.