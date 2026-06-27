Video: así fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio a los 54 años. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba su vehículo cuando cruzó un paso a nivel y fue atropellada por un tren en San Isidro. En las horas posteriores al accidente, circuló un video de una cámara de seguridad de una casa lindera del cruce de vías donde se ve a la formación arrastrar el auto en el que viajaba la conductora.

Pais conducía su Honda City negro cuando cruzó el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al su ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. Según se pudo constatar, el impacto fue del lado del conductor y la conductora fue la única que murió en el siniestro.

Una cámara de una casa captó el momento del tren arrastrando al auto (Foto: X)

En las imágenes se puede escuchar la bocina del tren y el ruido del impacto de la formación contra el vehículo, el cual fue arrastrado al menos 50 metros sobre las vías. A su vez, las fotografías evidencian en lugar y la fuerza del choque.

La Policía Científica y la Fiscalía de San Isidro trabajan en el lugar para determinar los detalles del siniestro, mientras que los peritos forenses ya realizan la autopsia de Pais que se conocerá en las próximas horas.

Así quedo el auto en el que viajaba Ernestina (Foto: X)

Así quedó el auto de Ernestina País tras el impacto fatal

Quién fue Ernestina Pais

La periodista fue una figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, se destacó como la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC) - lo que la volvió la única mujer en la conducción del ciclo-; anteriormente había formado del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg. Comenzó a colaborar con este último entre fines de los 90 y principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón. También estuvo al frente de Desayuno Americano y fue panelista de Intratables.

Ernestina tuvo una prolífica carrera como periodista y conductora (Foto: X)

Durante los últimos años, Ernestina Pais sufrió diferentes accidentes de tránsito. El último fue en marzo, en el barrio de Vicente López, cuando la periodista se trasladaba en el mismo vehículo en el que tuvo el accidente de este viernes por avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle. En aquella ocasión, chocó contra un Alfa Romeo blanco, lo que causó abolladuras en ambos vehículos.

En ese entonces se negó a realizar el test de alcoholemia. Desde entonces y según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense, estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027.