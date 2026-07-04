Video: así fue la atajada del Dibu Martínez para mantener el 3-2 cuando se terminaba el partido ante Cabo Verde

La selección argentina derrotó por 3-2 a Cabo Verde, se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia por penales. Si bien el triunfo ocurrió gracias al gol de Cristian “Cuti” Romero, apenas minutos después hubo una nueva atajada heroica de Emiliano “Dibu” Martínez que recibió muchos elogios.

En un partido muy reñido que se fue 1-1 al alargue, Argentina consiguió destrabarlo en los primeros instantes del tiempo extra con un gran gol de Lisandro Martínez, pero volvió a recibir un baldazo de agua fría con el inesperado golazo de Sidny Lopes Cabral. Por eso, la anotación de cabeza del Cuti Romero a los 111 minutos generó un estallido total en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cuti Romero cabeceó, la pelota se desvió en la mano de Borges y de esa manera llegó el 3-2 final de Argentina vs. Cabo Verde.



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Apenas 180 segundos después de esto, Cabo Verde atacó por su lado izquierdo y Gonzalo Montiel hizo una falta en el borde del área que fue castigado con tarjeta amarilla. Desde este punto, el mismo Lopes Cabral remató al segundo palo y, de no ser por la enorme atajada del Dibu Martínez a mano cambiada, hubiera sido el 3-3 de la selección africana.

SENSACIONAL ATAJADA DE DIBU MARTÍNEZ PARA EVITAR EL EMPATE DE CABO VERDE.



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Tras esta atajada, Emiliano Martínez acumuló algunas intervenciones más hasta el pitazo final, aunque ninguna tan determinante como la mencionada. Así, el partido terminó 3-2 a favor de la vigente campeona del mundo y se clasificó a octavos de final, donde el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio a las 13:00 hrs.

El desahogo argentino tras el final del partido

Luego de lo que fue el despeje de Leandro Paredes al lateral, el árbitro canadiense Drew Fischer señaló el final del partido y se vivió una explosión doble: todos los argentinos gritaron de alivio y los caboverdianos lloraron por el dolor de haber estado tan cerca de llevar el encuentro a la definición desde el punto penal.

SE FESTEJÓ CON TODO: así se vivió el final del triunfo de Argentina ante Cabo Verde.



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Ahora, Argentina deberá regresar a Kansas City, donde tiene su base para la preparación de los partidos, y luego deberá viajar a Atlanta para disputar el partido contra Egipto en el Mercedes-Benz Stadium. Quien avance a cuartos de final se enfrentará con el ganador del cruce entre Suiza y Colombia-Ghana.