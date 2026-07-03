Colombia vs. Ghana, EN VIVO por el Mundial 2026:hora, TV y las formaciones

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, en una charla con Luis Díaz durante el entrenamiento de la selección cafetera en Fort Lauderdale Marta Lavandier - AP

En la víspera del partido contra Ghana de este viernes, a las 22.30 (hora argentina) en Kansas City, por los 16avos. de final del Mundial 2026, el entrenador Néstor Lorenzo destacó el crecimiento que viene mostrando la selección de Colombia, pero trató de sacarse de encima la etiqueta de candidatos al título que algunos rivales le colocaron en la última semana, tras una sobresaliente primera etapa en la que concluyó primera en el grupo K.

El equipo liderado por Luis Díaz y James Rodríguez derrotó a Uzbekistán por 3-1 y a la República Democrática del Congo por 1-0 y empató ante Portugal sin goles en un duelo en el que fueron claramente superiores. El dominio ejercido ante el conjunto de Cristiano Ronaldo generó numerosos halagos y el último en sumarse fue el seleccionador de España, Luis de la Fuente, que durante el miércoles no dudó en incluir a Colombia “entre las candidatas”.