Video: el insólito penal que atajó Agustín Rossi

Agustín Rossi, arquero de Flamengo, tuvo una destacada actuación este domingo en el partido frente a Corinthians por el Brasileirao. El exjugador de Boca protagonizó una acción singular al detener un remate desde el punto del penal en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.

Cómo fue la atajada de Rossi a Yuri Alberto

La jugada ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo. El delantero de Corinthians, Yuri Alberto, buscó picar su remate. Rossi lo esperó con calma en el centro del arco. El arquero apenas flexionó las piernas y contuvo el disparo. Lo hizo sentado sobre el césped, como si se tratara de un entrenamiento.

Tras atrapar la pelota, el argentino miró fijo al ejecutante. Le marcó con el índice de su mano derecha un gesto claro: “A mí, no”.

El antecedente en la Copa Libertadores

Esta acción no se trató de una jugada aislada. Rossi fue figura tres días antes en La Plata, cuando atajó dos penales en la definición que clasificó a Flamengo a las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo eliminó a Estudiantes en el Estadio Uno.

El arquero se agrandó en la tanda luego de fallar en el gol del Pincha durante el partido. “Sé que en el gol tuve responsabilidad, pero la cabeza tiene que estar fuerte. Les dije a mis compañeros que confíen, que en los penales los iba a ayudar. Y así fue”, declaró sobre esa noche.

El triunfo de Flamengo en el Brasileirao

Ante Corinthians, este domingo, Rossi también tapó un mano a mano clave minutos después del penal. Cerró su primer tiempo con autoridad. El medio gráfico Globo Esporte lo calificó con un 8. Los hinchas lo premiaron con un 9 en la votación popular. “El mejor en el campo. Atajó el penal sentado e hizo un milagro en la primera parte. Seguro y sin responsabilidad en el gol recibido”, resumió el sitio brasileño.

En el complemento, Yuri Alberto marcó el 1-0 parcial para el equipo local. Fue amonestado por provocar a los hinchas visitantes. Flamengo respondió y dio vuelta el resultado. Giorgian De Arrascaeta empató y Luiz Araújo marcó el triunfo tras una asistencia de Jorge Carrascal.

Con el triunfo, Flamengo alcanzó los 54 puntos y se mantiene como líder del Brasileirao Gustavo Garello - AP

Con esta victoria, Flamengo llegó a 54 puntos. Se mantiene en lo más alto del Brasileirao, por encima de Cruzeiro y Palmeiras. El equipo sostiene su participación en la Libertadores. Se medirá con Racing en semifinales. La ida será el 22 de octubre en Río de Janeiro y el desquite una semana más tarde en Avellaneda.

Las estadísticas de un especialista

La figura de Rossi se agiganta en estas instancias. De nueve tandas de penales en su carrera, ganó seis. Perdió tres con la camiseta de Boca (ante Racing, Atlético Mineiro y Corinthians).

A lo largo de su carrera, le patearon 88 penales. Atajó 28, con una efectividad del 31%. En 52 ocasiones le convirtieron y ocho fueron desviados. Detuvo 15 en tiempo regular y otros 12 en definiciones.

En 2022 fue considerado “el mejor atajador de penales del mundo”. En agosto de ese año, tras contener un remate a Gaspar Servio (Rosario Central), se convirtió en el arquero que más penales atajó entre 2016 y 2022 durante partidos. Según datos de SofaScore, llegó a 18 remates impedidos en ese lapso. Además del equipo xeneize, jugó en Antofagasta de Chile y Lanús.

