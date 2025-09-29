Al arquero Agustín Rossi le picaron un penal en Flamengo y ¡lo atajó sentado!

Agustín Rossi, exarquero de Boca y actual figura de Flamengo, tuvo otra destacada actuación al detenerle un penal a Yuri Alberto… ¡sentado en el césped del estadio Neo Química Arena de San Pablo!

La escena ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo. El delantero de Corinthians buscó lucirse picando su remate, pero Rossi lo esperó con calma, apenas flexionó las piernas y contuvo el remate como si se tratara de un entrenamiento. Tras atrapar la pelota, lo miró fijo y le marcó con el índice de su mano derecha un gesto clarísimo: “A mí, no”. Fue un momento de película, o de cuento, de esos que quedan en la memoria colectiva.

Lo increíble es que no se trató de una jugada aislada. Rossi ya había sido héroe tres días antes en La Plata, cuando atajó dos penales en la definición que clasificó a Flamengo a las semifinales de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Estudiantes.

En Brasil todavía hablan de esa noche en el Estadio Uno, en la que el arquero argentino se agrandó en la tanda luego de haber fallado en el gol del Pincha. “Sé que en el gol tuve responsabilidad, pero la cabeza tiene que estar fuerte. Les dije a mis compañeros que confíen, que en los penales los iba a ayudar. Y así fue”, dijo con la naturalidad de quien sabe que los penales son su especialidad.

Rossi le ataja un penal a Gastón Benedetti, en la serie entre Flamengo y Estudiantes, por los cuartos de final de la Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

El domingo, ante Corinthians, volvió a demostrarlo. No solo detuvo el penal sentado, sino que también tapó un mano a mano clave minutos después y cerró su primer tiempo con autoridad. El medio gráfico Globo Esporte lo calificó con un 8 y los hinchas lo premiaron con un 9 en la votación popular: “El mejor en el campo. Atajó el penal sentado e hizo un milagro en la primera parte. Seguro y sin responsabilidad en el gol recibido”, resumió el sitio brasileño.

En el complemento Yuri Alberto tuvo su revancha y marcó el 1-0 parcial con un zurdazo que desató la euforia paulista, aunque fue amonestado por provocar a los hinchas visitantes.

Flamengo respondió con jerarquía: Giorgian De Arrascaeta empató y Luiz Araújo, luego de una asistencia de Jorge Carrascal, dio vuelta el resultado para que el Mengao se lleve un triunfo vital en el Brasileirao.

El resumen del partido

Con esta victoria, Flamengo llegó a 54 puntos y se mantiene en lo más alto del campeonato, por encima de Cruzeiro y Palmeiras. Y en paralelo, sostiene el sueño de la Libertadores, donde se medirá con Racing en semifinales . La ida será el 22 de octubre en Río de Janeiro y una semana más tarde, en Avellaneda, el desquite.

Allí, otra vez, la figura de Rossi se agiganta: de nueve tandas de penales en su carrera, ganó seis. Tres las perdió con la camiseta de Boca (ante Racing, Atlético Mineiro y Corinthians). En las otras se convirtió en un especialista temido en todo el continente.

A lo largo de su carrera, a Agustín Rossi le patearon 88 penales de los cuales atajó 28, con una efectividad del 31%. En 52 ocasiones le convirtieron y 8 fueron desviados. Su especialidad aparece en los momentos decisivos: detuvo 15 en tiempo regular y otros 12 en definiciones por penales, lo que confirma su condición de arquero especialista en instancias de máxima presión.

De hecho, en 2022 fue considerado “el mejor atajador de penales del mundo”, algo sostenido en estadísticas. Con un remate que le contuvo a Gaspar Servio, de Rosario Central, en agosto de 2022 se convirtió en el arquero que más penales atajó en entre ese año y 2016, teniendo en cuenta los ejecutados durante un partido y no en tandas. La marca se sumó a la que ya tenía de mayor efectividad desde enero de 2018 en adelante.

Según los datos recopilados entonces por SofaScore, Rossi llegó a 18 remates impedidos en ese lapso destacadoúltimas seis temporadas. En ese lapso jugó, además de en el xeneize, en Antofagasta de Chile y Lanús.

En la valla azul y oro su nombre forma parte de los libros: Rossi logró atajar 16 penales y se metió en el podio histórico, solo superado por dos íconos, como Roberto Abbondanzieri (24) y Carlos Navarro Montoya (20), y por delante de Agustín Orion (15), Óscar Córdoba (11) y Hugo Gatti (10).