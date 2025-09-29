El piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, comunicó este domingo la muerte de su perro Roscoe. El deportista británico utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje sobre los últimos momentos de su mascota y la difícil decisión que debió tomar. El anuncio generó una inmediata reacción entre sus seguidores y en la comunidad del automovilismo.

Qué dijo Lewis Hamilton sobre la muerte de su perro Roscoe

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el piloto detalló el proceso que lo llevó a tomar una decisión definitiva sobre la salud del animal. “Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe”, expresó.

Lewis Hamilton despidió a Roscoe con un video emotivo en TikTok

El mensaje acompañó una selección de cuatro fotografías, una de Roscoe cachorro y otra del perro adulto con su pata sobre la mano del piloto. Hamilton también reflexionó sobre el impacto de su mascota en su vida. “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”, afirmó.

“Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Es una de las experiencias más dolorosas”, agregó en su publicación.

El piloto finalizó su comunicado con un agradecimiento a la comunidad. “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años”, concluyó. El animal falleció en la noche del domingo, en brazos de Hamilton, según el propio deportista contó.

“Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe”, expresó el piloto británico

En su perfil de la red social X, el mensaje fue más breve y directo: “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre”.

Cómo fueron los últimos días de Roscoe

La salud del bulldog se deterioró de manera rápida durante la última semana. Roscoe contrajo neumonía el viernes pasado, una condición que le impidió respirar por sus propios medios. Su estado crítico requirió atención médica inmediata y soporte vital.

Según el testimonio de Hamilton, el perro fue sedado y los veterinarios debieron realizar una intervención de urgencia para mantener su corazón en funcionamiento. Pese a los esfuerzos médicos durante cuatro días, su condición no mejoró. El equipo médico no pudo revertir el cuadro clínico. Esta situación derivó en la decisión final del piloto este domingo.

El bulldog permaneció cuatro días con soporte vital antes de su fallecimiento

El recuerdo de Coco y la reacción del mundo de la Fórmula 1

En sus mensajes, Hamilton hizo una mención especial a Coco, su otra perra, quien murió hace algunos años. El piloto señaló que Roscoe “ahora está con Coco”, lo que sugiere que ambos animales compartían un fuerte vínculo.

La noticia también tuvo eco en el perfil oficial de Instagram de Roscoe, una cuenta que supera el millón de seguidores. Una publicación confirmó su deceso con un breve y sentido texto. “Roscoe Hamilton falleció ayer a las 9:20 p. m. en brazos de su padre. Los amaba a todos”, indicó el mensaje.

El animal falleció en la noche del domingo, en brazos de Hamilton, según el propio deportista contó

La organización de la Fórmula 1 emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias al piloto. La cuenta de X de la máxima categoría del automovilismo dedicó unas palabras al animal.

“Descanse en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles”, señaló el comunicado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.