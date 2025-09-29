Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20 de Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina sub-20 se volverá a presentar en el Mundial que se desarrolla en Chile el próximo miércoles 1° de octubre frente a Australia, por la segunda fecha del grupo D. El encuentro está programado a las 20 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los prónosticos de las apuestas es el combinado sudamericano porque en caso de imponerse paga cuotas inferiores a lo que lo hace una alegría de los oceánicos.

La albiceleste debutó en el campeonato con una victoria ante Cuba 3 a 1 y buscará repetir el resultado para asegurarse su lugar en los octavos de final, algo de lo que está muy cerca porque además de los dos líderes pasarán los cuatro mejores terceros entre las seis zonas.

El entrenador Diego Placente no podrá contar con el defensor Santiago Fernández porque fue expulsado en el primer juego. En contrapartida, el delantero Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel, es probable que sume sus primeros minutos tras haberse incorporado al equipo poco antes del primer cotejo.

Alejo Sarco anotó dos goles en el debut de la selección argentina en el Mundial JAVIER TORRES - AFP

Los oceánicos, por su parte, comenzaron la Copa del Mundo con una derrota ante Italia 1 a 0 y necesitan sumar para salir del último puesto que comparten, de momento, con los cubanos. Incluso aun cayendo contra la Argentina, llegarán a la última jornada con posibilidades de meterse en la próxima etapa.

El combinado dirigido por Trevor Morgan accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años. A principios del 2000 era un habitual competidor y, también, favorito al título. Actualmente, su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en Oostende.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia vs. Cuba - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

El plantel de la selección argentina Sub 20 para el Mundial de Chile



