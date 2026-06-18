La divertida tarde en la pileta de los hijos de Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo durante el Mundial

Tras gritar los tres goles de la selección argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City y alentar a Enzo Fernández con la camiseta número 24, Valentina Cervantes organizó una divertida jornada de actividades en el hotel para entretener a sus hijos, Olivia (6) y Benjamín (2). Los pequeños se reunieron con los hijos de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez, Nina (5) y Theo (2), y disfrutaron de una tarde en la pileta del hotel.

Si bien todas viven en lugares diferentes, cuando se encuentran por algún partido de la selección, las mujeres suelen organizar reuniones para que los niños puedan jugar mientras ellas se ponen al día. El miércoles 17 de junio, luego del partido de la Argentina y Argelia, Cervantes y Galdonfo reunieron a sus hijos en el hotel para llevarlos a la pileta.

Los hijos de Valentina Cervantes y los de Agustina Gandolfo pasaron una divertida tarde en el hotel (Foto: Captura de video / Instagram @agus.gandolfo)

En un video que publicó la mendocina, se pudo ver a los cuatro niños en trajes de baño mientras corrían por el pasillo del hotel rumbo a la pileta. “¡Qué equipo!”, comentó Gandolfo.

Benjamín Fernández se divirtió con el protector solar antes de meterse a la pileta (Foto: Captura de video / Instagram @carocalvagni)

También se sumó Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico e íntima amiga de ambas. La influencer publicó un divertido video de Benjamín mientras se ponía protector solar antes de ingresar al agua y, divertida, comentó: “Nos bañó de protector solar a todas”. El pequeño es toda una celebridad de las redes sociales y con frecuencia hace reír a todos con sus ocurrencias.

El reencuentro de los jugadores de la selección argentina con sus familias tras la victoria en Mundial 2026

El día posdebut de la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México fue sustancialmente distinto al de Qatar 2022. Si bien esta vez los ánimos fueron de alegría, hubo algo que se mantuvo intacto: el apoyo incondicional de la familia. Tras la victoria por 3-0 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, los jugadores hicieron una jornada de recuperación y, además, tuvieron tiempo para reunirse con sus parejas y sus hijos y recargar energías. Fueron ellas quienes compartieron en sus redes las mejores postales de “el día después”.

Caro Calvagni publicó una postal de su reencuentro con Tagliafico, quien no jugó en el debut puesto que se recupera de una sobrecarga muscular. “Mi amor”, comentó. Lo mismo ocurrió entre Gandolfo y Martínez. “Un ratito juntos”, expresó la mendocina.

El romántico reencuentro de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni (Foto: Instagram @carocalvagni)

El reencuentro de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Leandro Paredes, que tampoco jugó ante Argelia debido a que viene de sufrir un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, también se reunió con su esposa Camila Galante y sus tres hijos, Victoria (12), Giovani (9) y Lautaro, quien, con un año y dos meses, ya dio que hablar con su primera experiencia mundialista. Aprovecharon para pasar el día en mutua compañía y salir a comer. “Amor de mi vida”, comentó la empresaria en una romántica postal que su pareja. “Te amamos”, sumó en un divertido collage con la sesión de fotos familiar que hicieron frente al espejo de la habitación de su hospedaje.

La romántica postal de Leandro Paredes y Camila Galante en Kansas City (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

La divertida sesión de fotos de Paredes y Camila Galante con sus hijos Victoria, Giovani y Lautaro (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Por su parte, Mandinha Martínez mostró la intimidad del reencuentro a puras risas y mimos con Emiliano “Dibu” Martínez y sus hijos, Santino (7) y Ava (4). “Feliz con papi”, comentó en la dulce postal.

Dibu Martínez se reencontró con su mujer Mandinha Martínez y sus hijos Santino y Ava (Foto: Instagram @mandinha_martinez_)

Hubo futbolistas que se reunieron con su familia extendida. Alexis Mac Allister aprovechó para salir a comer con su novia Ailén Cova, quien vive su primer Mundial, su hija Alaia de ocho meses y sus padres, Silvina Riela y Javier “Colo” Mac Allister. Giuliano Simeone, quien espera para sumar minutos en su primera experiencia mundialista, disfrutó de una comida con su madre, Carolina Baldini, su hermano Gianluca Simeone, su sobrino Fausto y su cuñada Eva Bargiela. Su novia, la española Irene Ariza, se sumará al grupo en los próximos días.

Alexis Mac Allister disfrutó de una comida con su novia Ailén Cova, su hija Alaia y sus padres (Foto: Instagram)

Giuliano Simeone disfrutó de un almuerzo con su madre Carolina Baldini, su hermano Gianluca, su cuñada Eva Bargiela, su sobrino Fausto y otros familiares (Foto: Instagram @carobal14)

Asimismo, Giovani Lo Celso pasó el día en el predio del Compass Minerals National Performance Center junto a su pareja Magui Alcacer, su hija Emilia (2), sus padres y hermanos. Lo mismo hizo Gerónimo Rulli, quien recibió a su esposa Rocío Espósito, a su hijo Luca (4) y otros familiares en el predio.

Gio Lo Celso recibió en el predio a su mujer Magui Alcacer, a su hija Emilia y al resto de su familia (Foto: Instagram @maguialcacer)

Gerónimo Rulli recibió en el predio a su esposa Rocío Espósito y a su hijo Luca (Foto: Instagram @rocioesposito)

Nicolás González, quien tras quedar desafectado de Qatar 2022 por una lesión hizo su debut en el segundo tiempo del partido contra Argelia, aprovechó para pasear por Kansas City con su novia Ludmila Isabella. Se mostraron a los besos y muy enamorados frente a la fuente J.C. Nichols Memorial, en la zona de Country Club Plaza. Thiago Almada también se reunió con su esposa Antonella D’Alotta y Nahuel Molina con su mujer Bárbara Occhiuzzi.

Thiago Almada se reunió con su esposa Antonella D’Alotta (Foto: Instagram @antodalotta)

Bárbara Occhiuzzi y Nahuel Molina juntos tras el debut (Foto: Instagram @barbiocchiuzzi)

Si bien las familias se hospedan en Kansas City, puesto que la selección concentra en el Compass Minerals National Performance Center, próximamente volarán rumbo al estado de Texas para presenciar el siguiente partido. Los dirigidos por Lionel Scaloni vuelven a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas y el sábado 27 a las 23 (hora argentina) frente a Jordania en el mismo estadio del estado de Texas en el cierre de la fase de grupos. Tras la victoria en el debut, la Argentina se ubica, temporalmente, primero en el Grupo J con tres puntos, seguido por Austria, que empató 3-1 en su debut frente a Jordania.