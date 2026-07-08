Video: un chofer frenó el colectivo en plena calle tras el 3-2 de Argentina y se abrazó con los pasajeros

La clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer 3 a 2 a Egipto con una remontada en los minutos finales, generó una ola de festejos en todo el país. La emoción no solo se vivió en las tribunas y en las calles, sino también en los lugares más inesperados. En las últimas horas, se viralizó el video de un colectivero que, mientras cumplía con su recorrido, celebró con entusiasmo el triunfo de la Albiceleste y conquistó las redes sociales.

El encuentro entre la selección argentina y Egipto se disputó en un horario laboral para gran parte del país, por lo que miles de personas siguieron las alternativas del partido desde sus trabajos. Entre ellas estuvo un chofer de colectivo de Córdoba, quien vivió el desenlace del encuentro mientras realizaba su recorrido habitual.

El festejo viral de un chofer de colectivo durante el 3-2 de Argentina (Captura de video)

Cuando Enzo Fernández convirtió el gol que selló la remontada por 3 a 2 y aseguró el pase de la Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el conductor no pudo disimular la emoción. En medio de la euforia, detuvo el colectivo durante unos instantes para celebrar junto a los pasajeros, que también estallaron de alegría por la clasificación.

La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el colectivero interrumpe brevemente la marcha del vehículo para compartir el festejo con quienes viajaban a bordo, en una reacción que fue ampliamente celebrada por los usuarios.