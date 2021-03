“Vodka, whisky y gin”: Ronaldinho y un problema de alcohol que preocupa a su entorno más cercano

El 21 de febrero pasado, la noticia impactó en el mundo del fútbol: Miguelina Eloi Assis dos Santos, la madre de Ronaldinho, falleció a los 71 años tras padecer Covid-19 desde diciembre y afrontar distintas internaciones. Desde aquel entonces, el exfutbolista brasilero atraviesa un difícil momento anímico y, según comentan desde su entorno, hay una marcada preocupación por los problemas con el alcohol.

De acuerdo a la información que brinda el diario local Lance, una fuente muy cercana a Ronaldinho asegura que el astro incrementó de forma muy marcada su ingesta de alcohol. “Todos los días es una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana. Vodka, whisky, gin, y solo deja de tomar a la mañana siguiente. No es sólo de hoy, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre”, se informó.

Ronaldinho reaparece como un próspero empresario en Brasil AFP

Así, sus amigos y familiares más cercanos siguen de cerca la salud de Dinho, que en los primeros días tras la pérdida no brindó declaraciones y solo colocó una imagen negra como foto de perfil en Instagram. Ahora, la situación del exjugador de Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, Fluminense y la selección de Brasil se habría vuelto más que difícil de controlar.

Todos los días es una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana. Vodka, whisky, gin, y solo deja de tomar a la mañana siguiente.

“Nada cambió. Hubo una fiesta de fin de año y todo, vinieron varios amigos de Río, porque se siente muy solo en ese inmenso lugar. Vive en una fortaleza con todo lo que necesita. Ronaldinho tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos. Pero no todos son reales y no ven que se esté haciendo mucho daño a sí mismo. Está rodeado de gente que no se preocupa por él”, explicó la fuente que cita el diario Lance.

A los 41 años, Ronaldinho mantenía una relación cercana y profunda con su madre, uno de los pilares de su vida y de su carrera como jugador de fútbol. Tan es así que en 2012, cuando llegó a Atlético Mineiro, eligió la camiseta número 49 por ser el año en el que había nacido su mamá. En 2013, no solo fue campeón de la Copa Libertadores, sino que también celebró que Miguelina pudo superar un cáncer. Finalmente, en 2021 murió en la sala de cuidados intensivos del Hospital Mae de Deus en Porto Alegre en plena pandemia de coronavirus.

Previo a la partida de su mamá, la vida del crack brasilero ya tenía diversos coletazos de crisis. Primero, en febrero del año pasado terminó preso durante cinco meses en Paraguay al ingresar al país con documentos falsificados. Luego, al salir, en octubre se contagió de Covid-19 y en diciembre su mamá fue hospitalizada por contraer el virus.

Antes de la muerte de su madre, ya la vida de Ronaldinho estaba en crisis: en febrero de 2020 estuvo preso en Paraguay por falsificación de documentos, lo que lo llevó a estar detenido durante cinco meses. En octubre pasado, Ronaldinho se contagió de coronavirus y el 21 de diciembre su madre fue hospitalizada por el mismo virus, que la tuvo dos meses hospitalizada hasta el doloroso desenlace. Hace una semana, Dinho publicó una foto en Instagram con Miguelina y escribió: “Extraño esta sonrisa y este abrazo”.

LA NACION