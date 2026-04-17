El documental de Ronaldinho llegó a Netflix: de los elogios de Messi a su carrera en el fútbol y sus momentos más duros

La leyenda del fútbol brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, desembarcó en Netflix con su propia serie documental, Ronaldinho (Ronaldinho: The One and Only), y rápidamente se convirtió en la serie más vista de Netflix en la Argentina. A partir de entrevistas exclusivas e imágenes de archivo, se recorre desde su infancia en Porto Alegre, su salto a Europa como jugador del París Saint-Germain y su época dorada en el FC Barcelona, donde conoció a Lionel Messi, quien tiene un rol clave en la producción. “Fue más importante él para mí que yo para él”, expresa el argentino. También se exponen los momentos más difíciles que atravesó en sus 46 años de vida: desde la prematura muerte de su padre, a su ausencia en el nacimiento de su hijo, su detención en Paraguay y la pérdida de su madre.

Durante los últimos años, Netflix sumó a su catálogo varios documentales deportivos: Simone Biles vuelve a volar, Ángel Di María: Romper la pared, Sean eternos campeones del mundo y Sprint: los humanos más veloces, entre otros. El 16 de abril agregó Ronaldinho sobre la vida del campeón con la selección de fútbol brasileña. Son tres episodios de una duración de entre 50 y 60 minutos aproximadamente.

Ronaldinho (Ronaldinho: The One and Only), la serie documental sobre el ídolo brasileño, está disponible en Netflix (Foto: Netflix)

El documental muestra la infancia del futbolista en Porto Alegre y sus deseos de jugar al fútbol como su hermano mayor Roberto de Assis Moreira, que se desempeñaba en Gremio. De a poco empezó a dar sus primeros pasos con la pelota, pero una tragedia los marcó. Su padre João falleció a los 42 años tras sufrir un infarto en la pileta. “No vimos que estaba ahí y cuando lo encontramos llevaba mucho tiempo debajo del agua. Estuvo unos días en coma hasta que falleció”, revela su hermana Deisi. La vida de la familia cambió radicalmente. Su madre, Miguelina, se hizo cargo de la casa y su hermano pasó a convertirse en una figura paterna y, posteriormente, su representante.

La producción demuestra que, a pesar de la dura pérdida, la familia se mantuvo unida e impulsó la carrera de Ronaldinho, que, siendo niño, ya evidenciaba su talento para el fútbol. Tras su debut en Gremio, en 2001 fue comprado por el París Saint-Germain y en 2002 se consagró campeón del mundo con Brasil. Al año siguiente comenzó una nueva etapa en el FC Barcelona, donde, además de convertirse en una leyenda, conoció a un joven Lionel Messi.

La serie de tres capítulos incluye imágenes de archivo y testimonios del futbolista, sus familiares, amigos y personas que influyeron en su carrera, (Foto: Captura de video)

“Él era el más importante en ese vestuario y la forma en la que se acercó a mí, cómo me trató desde el primer día, hizo que todo fuera más fácil, que me relaje, que disfrute de jugar”, expone Messi en el documental y sostiene: “Le agradezco mucho siempre todo y le tengo un cariño especial”. En esa misma línea, el futbolista brasileño advierte que el talento del argentino era evidente aun cuando estaba en las juveniles: “Cuando llegó, nuestra amistad se dio naturalmente. Nos llevábamos bien dentro y fuera de la cancha”.

En el segundo episodio, titulado El mejor del mundo, Messi recuerda el pase que le dio su compañero el 1 de mayo de 2005 en un partido de local frente al Albacete para que marcara su primer gol con el equipo español: "Fue una locura debutar en esa cancha y hacer mi primer gol. Conociéndolo y sabiendo cómo es él, puede ser que, a propósito, haya hecho todo lo posible para que yo hiciera el gol en ese momento”. Reconoce que el festejo, de él subiéndose a la espalda de su compañero, fue “espontáneo”: “Yo no entendía nada en ese momento, la verdad que estaba en un sueño por haber hecho un gol en el Camp Nou, pero me subí y después dio la vuelta al mundo”.

Ronaldinho le dio el pase a Messi para que marcara su primer gol con el Barcelona Reuters

Además del testimonio del argentino, la producción también incluye las participaciones de Neymar Jr., Ronaldo Nazário, Carles Puyol y Joan Laporta, así como también de sus hermanos y de su único hijo, João Mendes. El futbolista reconoce que lo que más lamenta en su vida es no haber estado presente en el nacimiento de su hijo, porque tenía que jugar al fútbol: “Ese es un error que, si tuviera la chance, no volvería a cometer”.

El documental también aborda las críticas y cuestionamientos que recibió por sus comportamientos fuera de la cancha — específicamente por sus presencias en alocadas fiestas nocturnas —, su pase al AC Milan, su regreso al fútbol brasileño y su retiro allá por 2018, después de 20 años de carrera.

Lionel Messi forma parte del documental de Ronaldinho (Foto: Captura de video)

Asimismo, el ganador del Balón de Oro cuenta cuál fue el peor momento de su vida: su detención durante 173 días en Paraguay. En marzo de 2020 fue detenido en Asunción junto a su hermano por ingresar al país con documentación falsa. “Estás preso en una situación a pesar de no haber hecho nada malo. Es horrible”, reconoce. “Nos vimos atrapados en una situación ajena a nosotros en la que no teníamos nada que ver”, sostiene su hermano, quien asumió la responsabilidad por haber confiado en la persona equivocada. Seis meses después de su liberación, los hermanos sufrieron otra dura pérdida, la de su madre, a los 71 años. Este, para Ronaldinho, fue el peor día de su vida.

Hoy, a los 46 años, vive su vida en Brasil y disfruta del reconocimiento de lo que construyó tanto adentro como afuera de la cancha, con sus habilidades y su sonrisa única. “De niño, mi sueño era ser famoso. Claro que nunca imaginé que, incluso después de retirarme, seguiría siendo famoso. Adonde voy, la gente me trata con mucho respeto y cariño. Tengo que agradecerle cada vez más a Dios porque nunca imaginé que mi vida sería tan perfecta y tan grande como es hoy”, finaliza.