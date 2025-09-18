Argentina vs. Francia, por un lugar en los octavos de final del Mundial de vóleibol, en vivo

La selección argentina de vóleibol se enfrenta con Francia por un pasaporte a los octavos de final del Mundial, en el cierre del Grupo C. El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, es una prueba durísima para el conjunto de Marcelo Méndez, ya que se enfrenta al último campeón olímpico.

El equipo argentino comenzó con una gran producción en el Mundial y busca dar el golpe para acceder a los octavos de final como líder de su zona. En el caso de imponer, avanzará, pero si pierde por 3-2 ante Francia habrá un triple empate entre argentinos, franceses y Finlandia, que en la madrugada superó 3-1 a Corea del Sur. En caso de lograr el objetivo, el equipo nacional afrontará el duelo de octavos de final ante un rival del Grupo F (Bélgica, Italia, Ucrania o Argelia).

El arranque del partido fue muy parejo y la selección argentina encontró muy buenas respuestas en el ataque con Luciano Vicentín, Luciano Palonsky y Agustín Loser. La tranquilidad de Luciano De Cecco desde el armado resultó determinante en el final del primer set, ya que el conjunto nacional sufrió hasta el final del primer parcial, levantó dos set point y logró imponerse por 28-26 para estar al frente 1-0.

¡ARGENTINA LEVANTÓ DOS SETS POINTS Y SE QUEDÓ CON EL PRIMERO ANTE FRANCIA!



El segundo parcial comenzó con mucha solidez del conjunto nacional. Mantuvo mucha contundencia en el ataque, fue muy parejo en el bloque y defendió con mucha garra cada ataque de Francia. Los errores en el saque de los dos equipos es un punto clave en el parcial. Con la experiencia de Le Goff, de Clevenot y de Earvin Ngapeth. Más allá de todo el poder francés, la claridad de la selección argentina en cada ofensiva resultó vital, porque Lulo Palonsy arriesgó en las pelotas que eran necesarias y un error en el saque de Ngapeth, le dio 25-23 para ponerse arriba por 2-0.

El tercer set comenzó con la misma intensidad y con una paridad total, ataque por ataque la selección argentina y Francia lucharon con buenas elecciones ofensivas. El conjunto nacional tuvo buenos ataques con Kukarsetv y Francia respondió con Theo Faure. El juego se volcó por el centro de los dos equipos y con De Cecco y Brizard en el armado los dos equipos se mantuvieron en juego. El set comenzó a romperse sobre el final del parcial, ya que Francia logró despegarse, después de un par de buenas defensa y se puso por delante 20-17. Con el ingreso de Gómez y la participación de Palonsky, la selección argentino regresó al juego y recortó la distancia (20-21), pero los franceses volvieron por más con la contundencia de Faure y el manejo de Brizard para quedarse con el tercer set por 25-21.

El cuarto parcial arrancó con buenas sensaciones de la selección argentina gracias algunos errores en el servicio de Francia y buenas intervenciones de Vincentín y Palonsky para sacar una pequeña luz de dos puntos (7-4). El equipo francés no tuvo muchas opciones por los costados por los buenos bloqueos argentinos, pero por el centro encontró caminos gracias al poder de Barthélémy Chinenyeze para igualar el partido (9-9).