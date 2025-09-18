LA NACION

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025, con la selección argentina

El seleccionado albiceleste, dirigido por Marcelo Méndez, se metió en la instancia de eliminación directa tras derrotar a Francia, bicampeón olímpico en ejercicio

La selección argentina de vóleibol venció por 3 a 2 a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial de vóleibol
Este jueves se definen los últimos clasificados al Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025. La selección argentina es una de las que participarán de la instancia de eliminación directa tras superar la etapa de grupos en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona C, con pleno de victorias. La gran sorpresa es que eliminó a Francia, bicampeón olímpico en ejercicio, tras ganarle por 3 a 2 en un partido memorable.

*Noticia en desarrollo

