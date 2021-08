Érika Mercado: la ecuatoriana que juega para la selección argentina de vóleibol

La selección argentina de vóleibol femenino le puso punto final a su segunda experiencia olímpica con una contundente derrota frente a China, en la última jornada del Grupo B. Las asiáticas, ganadoras del oro en Río 2016 y también eliminadas hoy, triunfaron con parciales de 25-15, 25-22 y 25-19. Las Panteras dejan Tokio 2020 sin poder ganar partidos, en una zona muy compleja, donde antes cayeron frente a EE.UU. (3-0), Rusia (3-0), Italia (3-0) y Turquía (3-0). El equipo nacional, asimismo, tuvo una destacada presencia de Érica Mercado. ¿Quién es? Una jugadora ecuatoriana que vivió en nuestro país desde los 16 años.

Nacida hace 29 años en Esmeraldas, Ecuador, Mercado convivió con el deporte desde su nacimiento: su madre, Teodula, jugó al básquetbol en distintos clubes de ese país sudamericano. Érika eligió el vóleibol, aunque recién a los 15 años, y tuvo una rápida y destacada evolución. Pero en un momento decidió dar un salto de calidad para tratar de perfeccionarse. Además, en su país encontró obstáculos organizativos. “Siempre fui deportista. Jugué básquet a nivel intercolegial y también fui seleccionada de Esmeraldas en atletismo. En el vóleibol me inicié en una escuelita del profesor Juan Castillo, que me enseñó lo básico. A los 15 años, un argentino que dirigía a Ecuador [Sebastián Carotti] me vio jugar en la playa y me siguió a mi casa. Habló con mi mamá y así se inició todo lo que vivo ahora” , contó Mercado, en 2019, en el diario El Universo, de Guayaquil.

A los 16 años, la atacante se vinculó con Gimnasia y Esgrima La Plata. También actuó en San Lorenzo. “En Argentina es un voleibol que día a día intenta ser más profesional. Los niños comienzan a jugar a los 8 años; en Ecuador yo empecé a los 15. Todo lo que un niño pequeño sabe de teoría yo lo estaba aprendiendo a los 15, pero me fue fácil aprender. Miraba a las demás jugadoras, y los entrenadores me hacían correcciones técnicas. Vine a Argentina para aprender a jugar voleibol y luchar para estar donde estoy”, expresó Mercado.

Sus condiciones naturales se potenciaron con incremento en su entrenamiento. Se convirtió en una atleta de alto rendimiento. Le costó acostumbrarse al frío de Buenos Aires, pero incorporó una rutina bien argentina: toma mate. Le encanta. Su crecimiento fue tan valioso que en 2016 fue transferida al equipo AO Markopoulo, de la primera categoría de Grecia. Luego pasó a la Bundesliga alemana (Erfurt). Y actualmente juega en Sharjah Women’s, de Emiratos Árabes.

Erika Mercado fue la goleadora argentina en Tokio 2020, con 59 puntos (52 de ataque, seis de bloque y uno de servicio).

En 2018 recibió la nacionalidad argentina. Y no ocultó su emoción al ser seleccionada como una de las jugadoras que representarían a la Argentina en Tokio 2020. “En ese momento la primera imagen que llego a mi mente fue la cara de mi madre junto al fogón de leña y la madera prendida que salía por debajo del sartén. Ella estaba parada con un cucharón en la mano y simplemente, me miró y sonrió. Mis lágrimas empezaron a desplazarse por mi cara. Mi madre siempre fue y sobre todo es, todo por lo que yo me animo cada día a ser más y mejor. 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖ó 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 12 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟á𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑎𝑟á 𝑎 #𝑡𝑜𝑘𝑖𝑜2020 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mercado, la deportista ecuatoriana “número 48 en Tokio”, como la describieron los medios de ese país [ya que hubo 47 participantes directos], se destacó en el seleccionado argentino anotando una valiosa cantidad de puntos: 14 vs. China, 12 vs. Turquía, 7 vs. Italia, 13 vs. Equipo ROC y 14 vs. Estados Unidos.

El 16 de abril del 2016, Ecuador sufrió un terremoto de magnitud de 7,8 en la escala de Richter, que sacudió con más fuerza a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Una de las muchas viviendas que sufrieron daños fue, según apuntó el diario El Universo, la de Érika Mercado, ubicada en el sector conocido como Barrio Lindo, donde vivió hasta antes de viajar a la Argentina.

La voleibolista aseveró que ninguna autoridad de Ecuador se preocupó por ir en auxilio de su familia. Ella en esa época estaba jugando en la Argentina y no pudo viajar a Ecuador para apoyar a su madre y hermanas. “Cuando mi casa se derrumbó por el terremoto nadie de Ecuador me ayudó a reconstruirla. El Gobierno de mi país nunca llegó a ayudar a las personas de mi barrio que perdieron su hogar”, expresó Érika, con malestar.

Lo más complicado para Érika fue que su madre perdió la vista por problemas de diabetes y falleció un año después del terremoto.

Erika Mercado, nacida en Ecuador, se destacó en Tokio 2020 jugando para el seleccionado argentino de vóleibol. Manu Fernandez - AP

“No dejes de soñar. Siempre que quieras algo y hagas tu mejor esfuerzo para lograrlo, sucederán cosas. El deporte no es fácil, pero enseña muchas cosas en la vida que no te enseñan en ningún otro lugar. Cree y no tengas miedo cometer errores. Son esos errores los que enseñan a crecer y mejorar día a día”, es su filosofía de vida. En momentos de angustia, el deporte -el vóleibol, puntualmente- fue su cable a tierra. Y la Argentina le dio una oportunidad de ser olímpica.

LA NACION