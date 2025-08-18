Fixture de la selección argentina de vóley en el Mundial Filipinas 2025

La nueva versión del Mundial de Vóleibol, un torneo cada dos años con 32 participantes y un formato de juego similar al de las últimas siete citas ecuménicas de fútbol, tendrá su debut esta temporada en Filipinas 2025 donde la selección argentina buscará ser competitiva en un cotexto de recambio de generación tras los Juegos Olímpicos París 2024.

El campeonato tendrá lugar entre el 12 y 28 de septiembre en el país asiático. La albiceleste conforma el grupo C junto a Francia, doble campeón olímpico y uno de los favoritos al título; Finlandia y Corea del Sur. El elenco sudamericano debutará contra los finlandeses el domingo 14 y, luego, chocará contra los coreanos y los galos.

Fixture de la selección argentina en el Mundial de Vóleibol

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Finlandia - Domingo 14 de septiembre a las 10.30.

Argentina vs. Corea del Sur - Martes 16 de septiembre a las 10.30.

Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 18.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su grupo, el combinado nacional se clasificará a los octavos de final y enfrentará a un rival de la zona F que conforman Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia.

El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez fue cuartofinalista en Polonia-Eslovenia 2022 y afrontará el campeonato con mayoría de jóvenes que conforman la nueva generación. Tras el retiro de Bruno Lima del combinado nacional, el líder del plantel será un Luciano De Cecco que, en contrapartida de Lima, retornó tras su ausencia en la última Nations League. Si bien todavía el entrenador no definió la lista de jugadores para el campeoanto en Asia, el armador es una fija para liderar al equipo que se prepara para el gran objetivo de la temporada y disputará su sexto Mundial a los 37 años.

El historial de la Argentina en la Copa del Mundo

De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóleibol la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.