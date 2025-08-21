Fixture de la selección argentina femenina para el Mundial de Vóley 2025

Las Panteras competirán desde este viernes 22 de octubre en el Mundial de Vóley femenino que se desarrollará en Tailandia con la participación de 32 seleccionados. Será la octava participación del equipo argentino en el máximo certamen internacional.

El elenco albiceleste integra el Grupo D junto a República Checa, Estados Unidos y Eslovenia. Su debut será este viernes ante el conjunto checo, al que derrotó días atrás en un amistoso por 3-0. Luego, con un día de descanso entre medio, chocará contra las estadounidenses y, por último, vs. las eslovenas.

Los partidos se transmitirán en vivo por televisión en nuestro país en DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Además, se podrán ver a través de los canales oficiales de streaming de World Volleyball.

Fixture de Las Panteras en el Grupo D del Mundial 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. República Checa - Viernes 22 de agosto a las 6.

Vs. Estados Unidos - Domingo 24 de agosto a las 9.30.

Vs. Eslovenia - Martes 26 de agosto a las 6.

Las Panteras participarán por octava vez del Mundial de vóley FEVA

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su zona, la Argentina avanzará a octavos de final y seguirá compitiendo por el título. De lo contrario, quedará eliminada y se ubicará entre el 17° y 32° puesto, de acuerdo a los resultados que haya obtenido.

En el Grupo A, en tanto, competirán el anfitrión, Países Bajos, Suecia y Egipto; en el B Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia; en el C Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia; en el E Turquía, Canadá, Bulgaria y España; en el F China, República Dominicana, Colombia y México; en el G Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam; y en el H Japón, Serbia, Ucrania y Camerún.

La selección argentina jugó varios amistosos de preparación en la previa del Mundial 2025 FEVA

El plantel dirigido por el entrenador Facundo Morando -Daniel Castellani no viajó con la delegación- lo conforman las armadoras Victoria Mayer y Azul Benítez; las centrales Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera; las opuestas Bianca Cugno y Martina Bednarek; las puntas Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich y Nicole Pérez; y las líberos Agostina Pelozo y Antonela Fortuna. Bednarek y Cabrera se sumaron al equipo tras disputar el Mundial U21 y ocuparon los lugares de Julieta Sarmiento y Valentina Diez.

Las Panteras jugaron siete veces la Copa del Mundo y su mejor actuación fue el octavo lugar en Brasil 1960. Luego, no bajó del 15° puesto y en la edición anterior, la de Países Bajos-Polonia 2022, quedó 16° tras ser eliminado en la segunda etapa.