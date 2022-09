Yamila Nizetich, antes del Mundial de Las Panteras: “Ponerme la camiseta argentina es amor, es pasión”

Listas. La cita más importante del voleibol femenino ya tiene todo preparado para el comienzo del Mundial. La competencia se disputará en Países Bajos y Polonia desde este viernes 23 de septiembre hasta el 15 de octubre y contará con la participación de Las Panteras, el seleccionado argentino, dirigido por Hernán Ferraro. El entrenador eligió a las 14 jugadoras que están en tierras europeas con toda la ilusión de llevar a cabo su mejor papel en el campeonato, en el que debutarán el domingo 25 ante China, un seleccionado bicampeón. Previo al inicio, Yamila Nizetich, una voz autorizada de este equipo que enciende expectativas habló con LA NACION.

Su liderazgo y personalidad se hacen notar. Con casi dos décadas vistiendo la camiseta de Argentina, le hace llegar sus consejos a los oídos de las más jóvenes en cada entrenamiento. Los choques de palmas con sus compañeras y los gritos de motivación al grupo completo forman parte de lo que es Nizetich como jugadora experimentada. Con sus 33 años se incluye en el grupo “de las más viejitas”. Se siente feliz y ansiosa, como si fuera su primera vez con la camiseta que ama. Vivió todo un proceso del vóley, siente orgullo por cómo creció en los últimos años y demuestra su sinceridad al hablar de los objetivos.

Yas Nizetich, una de las jugadoras más experimentadas que tienen Las Panteras MAURO ALFIERI - LA NACION

Su pasión por la selección y la exigente preparación

España, Francia, Alemania, Turquía Italia y Grecia son los países por donde “Yas” atravesó 15 años jugando al vóley en el exterior, codeándose con las mejores: “Para mí es habitual, lo disfruto mucho”. A pesar de llevar toda una vida afuera del país, la tonada de su Córdoba natal continúa intacta. Sus ojos brillan, se le dibuja una sonrisa y su mirada se pierde a la hora de hablar de lo que siente por la selección argentina: “Mi amor por la celeste y blanca es incondicional y va más allá de cualquier cosa, vacaciones o descanso personal. Ponerme esta camiseta es amor, es pasión, es poder estar, sé que es mucho sacrificio, pero me mueve, me llena el corazón así que lo voy a seguir haciendo mientras me lo permitan”.

Para afrontar la competencia, Las Panteras tuvieron una dura preparación y Nizetich explicó con una sola palabra y entre risas lo exigente que fue: “Larga, te diré”. Pero todo tiene un motivo: “Fue el primer año que estuvimos tanto tiempo juntas entrenándonos; estuvo bueno porque es un equipo joven que necesita entrenarse y trabajar, y previo al Mundial está muy bueno que hayamos tenido ese tiempo de unión”. Como parte de la previa de la Copa del Mundo, Las Panteras tuvieron muchos partidos para ponerse a punto y hasta se consagraron campeonas del Pre Panamericano: “Ese era el objetivo del año y lo cumplimos, así que estamos felices. Es una satisfacción muy grande ir cumpliendo los objetivos que nos planteamos y viene el Mundial, que es lo último del año. Estamos muy ansiosas, felices y listas para lo que venga”.

Nizetich en acción durante la exigente preparación de Las Panteras en la previa del Mundial MAURO ALFIERI - LA NACION

El Mundial

La espera para la cita más importante se terminó y el gran objetivo que se propuso el equipo, tiene que ver con algo que nunca logró este combinado en su historia. La cordobesa fue clara y sincera a la hora de plantearlo: “Pasar de ronda... te lo digo”, expresó con seguridad. Pero además, agregó qué se proponen de aquí en adelante: “De todos modos, Las Panteras cada año se van subiendo la vara y ya clasificamos a los últimos tres mundiales. No se pasó nunca de ronda y yo planteo el objetivo de que el equipo tiene que ir a buscar el pase de ronda y es posible, porque la zona que nos tocó esté buena, pero tenemos que ir partido a partido por el tipo de torneo que es”.

Argentina jugará todos sus partidos en la ciudad neerlandesa de Arnhem. Allí integrará el Grupo D de la Copa del Mundo con Brasil, República Checa, Colombia, Japón y China, campeón en 1982 y 1986, y con el que Las Panteras harán su debut el próximo domingo 25 de septiembre a las 9, hora de la Argentina. Al día siguiente jugará con a Brasil, a partir de las 13.30. Los dos primeros rivales serían los más difíciles. En el tercer partido se medirá ante República Checa el miércoles 28 desde las 13, misma hora en la que se medirá con Colombia el viernes 30. Por último, el cierre del grupo será contra Japón el domingo 2 de octubre a las 9.15.

La tarea “fina” de Las Panteras

El trabajo que Las Panteras realizaron en los últimos años fue de puro crecimiento. Será la tercera participación consecutiva en un Mundial y en el medio disputaron los dos primeros Juegos Olímpicos. Sobre eso, la cordobesa habla de algunas particularidades: “El equipo empezó a trabajar con otra mentalidad, con objetivos y con creer que todo era posible. A nivel cuerpo técnico se hizo un trabajo fantástico en el cual le empezaron a dar el lugar a la más jóvenes y a hacer un mix con las más viejitas como yo, que ya nos queda poco y poder aconsejar y estar con las más jóvenes. Después, muchas tuvieron la oportunidad de irse a jugar a Europa, que eso te da madurez psicológica, te hace vivir otras experiencias y cambiar el físico... es un poco de todo eso”.

Hernán Ferraro es el entrenador del equipo desde 2018 y Nizetich se refirió a la importancia del DT en todo el proceso: “Es muy importante, nosotras con él nos sentimos muy cómodas, es duro y estricto, pero es algo que nos hacía falta para dar el salto de calidad. Estamos felices de poder tenerlo, él ha sido jugador, jugó Juegos Olímpicos, entonces esa experiencia que tiene la transmite todo el tiempo y, si el grupo tiene confianza en su líder, las cosas se hacen mucho más fáciles”.

Hernán Ferraro, entrenador de Las Panteras MAURO ALFIERI - LA NACION

Para Yamila, la gran actualidad de Las Panteras respecto de lo que se fue dando en los últimos años tiene mucho que ver en cómo fue creciendo el vóley femenino a nivel país: “La disciplina ha crecido muchísimo, el boom Panteras fue parte de ese crecimiento y ese cambio, el otro día hablábamos de la gira en Santa Fe y del Pre Panamericano que quedaba gente afuera de los estadios, colas de gente de dos cuadas para entrar... Yo hace muchos años que estoy y nunca nos había pasado y eso tiene que ver con que la gente está siguiendo el vóley femenino. Yo estoy en la selección hace 18 años y hoy es el mejor momento en la selección y del vóley argentino. Me pasa cuando voy a torneos de mini vóley que las nenas me dicen que quieren ser como alguna de nosotras y eso tiene que ver con la evolución del vóley. Me genera mucha satisfacción haber sido parte”.

La importancia de los logros en la disciplina

Nada es casualidad en este momento del deporte. El equipo masculino también dejó una marca que no sólo fue tomado por los varones que lo practican. El bronce en Tokio 2020 fue un logro muy importante, pero para el vóleibol en general, y Nizetich también explica lo importante que fue: “A mí me gusta hablar de ‘vóley argentino’, no me gusta dividirlo entre hombres y mujeres. El logro de los chicos fue fantástico y a nosotras nos alegra porque los conocemos, porque somos parte, porque entrenamos juntos y porque sabemos el sacrificio que hacemos los dos equipos”. Además, muestra sinceridad: “El impacto al vóley argentino fue buenísimo y tenemos que aprovecharlos todos y nosotras acercarnos a ellos. Porque el que tiene mejores resultados, tiene mejores cosas y nosotras siempre decimos que si queremos tener más cosas, tenemos que tener resultados como ellos”, avisó.

Listas para la cita mundialista. El debut de Las Panteras será frente a China MAURO ALFIERI - LA NACION

El Mundial para Las Panteras está aquí a la vuelta. Lo disputarán 24 selecciones, divididas en cuatro grupos de seis, entre ellas Serbia, las campeonas defensoras. De cada zona se clasificarán las cuatro mejores a la segunda etapa, que se jugará en Rotterdam y Lodz. Allí, se dividirán en dos grupos de ocho, en los que se evitará que se repitan partidos de la primera etapa. Cada selección disputará cuatro partidos y los cuatro mejores de cada zona se medirán en los cuartos de final, donde a partir de allí, será eliminación directa. La ilusión se renueva para las chicas y no sólo para el mundo del vóleibol, sino para el país que de a poco se acerca al deporte.

Las 14 jugadoras que estarán en el Mundial

Armadoras: Victoria Mayer y Sabrina Germanier.

Opuestas: Erika Mercado y Bianca Cugno.

Centrales: Emilce Sosa, Bianca Farriol, Candelaria Herrera y Brenda Graff.

Puntas-receptoras: Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Candela Salinas y Lucía Verdier

Líberos: Tatiana Rizzo (capitana) y Agostina Pelozo.

*De las 16 que se estaban entrenando en el CeNARD, se quedaron afuera de las convocadas Bianca Farriol y Guadalupe Martín.