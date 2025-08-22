En qué canal pasan el Mundial de vóley femenino Tailandia 2025

El Mundial de vóley femenino 2025 se disputa entre este viernes 22 de agosto y el martes 7 de septiembre en Tailandia, con la participación de la selección argentina, que debutó con victoria en el Grupo D ante República Checa. Los partidos de las Panteras se transmiten en vivo por televisión en DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma digital DGO. Además, la totalidad de los encuentros se pueden ver a través de los canales oficiales de streaming de Volleyball World.

El formato de certamen implica una etapa de ocho zonas con cuatro integrantes cada una, en la que las dos mejores selecciones avanzarán a octavos de final y las que culminen en el tercer y cuarto lugar quedarán eliminadas y se ubicarán entre el 17° y 32° puesto, de acuerdo a los resultados que hayan obtenido. De octavos en adelante habrá partidos a eliminación directa hasta llegar a la definición, programada para el martes 7 de septiembre en el estadio Cubierto Huamark de Bangkok.

Las Panteras participarán por octava vez del Mundial de vóleibol femenino FEVA

En el Grupo A compiten el anfitrión, Países Bajos, Suecia y Egipto; en el B están Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia; y en el C aparecen Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia. Luego, en la zona A está la Argentina, República Checa, Estados Unidos y Eslovenia; en la E Turquía, Canadá, Bulgaria y España; y en la F China, República Dominicana, Colombia y México. Por último, en el Grupo G se enfrentan Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam; y en el H Japón, Serbia -bicampeón vigente-, Ucrania y Camerún.

Fixture y resultados de las Panteras en el Grupo D del Mundial 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Victoria 3 a 1 vs. República Checa con parciales de 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24.

Vs. Estados Unidos - Domingo 24 de agosto a las 9.30.

Vs. Eslovenia - Martes 26 de agosto a las 6.

El plantel dirigido por el entrenador Facundo Morando (Daniel Castellani no viajó con la delegación) lo conforman las armadoras Victoria Mayer y Azul Benítez; las centrales Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera; las opuestas Bianca Cugno y Martina Bednarek; las puntas Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich y Nicole Pérez; y las líberos Agostina Pelozo y Antonela Fortuna. Bednarek y Cabrera se sumaron al equipo tras disputar el Mundial Sub 21 y ocuparon los lugares de Julieta Sarmiento y Valentina Diez.

