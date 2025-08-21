Mundial de Vóley femenino: cuándo juegan las Panteras y dónde ver

El Mundial de Vóley femenino que comenzará este viernes en Tailandia y se extenderá hasta el 7 de septiembre tendrá la participación de 32 seleccionados, entre ellos, la selección argentina. Las Panteras incursionarán por octava vez en el máximo certamen internacional con el objetivo de superar su mejor actuación histórica que fue un octavo puesto hace más de 60 años.

El elenco albiceleste integra el Grupo D junto a República Checa, Estados Unidos y Eslovenia. Su debut será en la primera jornada ante el conjunto checo. Luego, con un día de descanso entre medio, chocará contra las estadounidenses y, por último, vs. las eslovenas.

Las Panteras integran el Grupo D en el Mundial de Tailandia FEVA

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su zona, la Argentina avanzará a octavos de final y seguirá compitiendo por el título. De lo contrario, quedará eliminada y se ubicará entre el 17° y 32° puesto, de acuerdo a los resultados que haya obtenido.

Los partidos de las Panteras se transmitirán en vivo por televisión en DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Además, se podrán ver a través de los canales oficiales de streaming de World Volleyball.

Fixture de Las Panteras en el Grupo D del Mundial 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. República Checa - Viernes 22 de agosto a las 6.

Vs. Estados Unidos - Domingo 24 de agosto a las 9.30.

Vs. Eslovenia - Martes 26 de agosto a las 6.

🇦🇷🐾 La lista de Las Panteras para el Mundial de Tailandia



Serán parte la base de las jugadoras que jugó el Korea Invitational y se suman Bednarek y Cabrera, quienes disputaron el Mundial U21



En primera ronda los rivales serán 🇨🇿🇺🇸🇸🇮 desde el 22/8



🌐 https://t.co/ia3tlcPhDX pic.twitter.com/Isi6aqc7X4 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 18, 2025

En el Grupo A competirán el anfitrión, Países Bajos, Suecia y Egipto; en el B Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia; en el C Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia; en el E Turquía, Canadá, Bulgaria y España; en el F China, República Dominicana, Colombia y México; en el G Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam; y en el H Japón, Serbia, Ucrania y Camerún.

El plantel dirigido por el entrenador Facundo Morando -Daniel Castellani no viajó con la delegación- lo conforman las armadoras Victoria Mayer y Azul Benítez; las centrales Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera; las opuestas Bianca Cugno y Martina Bednarek; las puntas Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich y Nicole Pérez; y las líberos Agostina Pelozo y Antonela Fortuna. Bednarek y Cabrera se sumaron al equipo tras disputar el Mundial U21 y ocuparon los lugares de Julieta Sarmiento y Valentina Diez.

La selección argentina jugó varios amistosos de preparación en la previa del Mundial 2025 FEVA

Las Panteras jugaron siete veces la Copa del Mundo y su mejor actuación fue el octavo lugar en Brasil 1960. Luego, no bajó del 15° puesto y en la edición anterior, la de Países Bajos-Polonia 2022, quedó 16° tras ser eliminadas en la segunda etapa.