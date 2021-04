Vuelve Toni Nadal: por qué ya no estará con Rafa y a quien dirigirá

Toni Nadal es un engranaje fundamental en la maquinaria de Rafael Nadal, uno de los tenistas más destacados de todos los tiempos. Tío, formador y entrenador full time del mallorquín durante años, dejó de dirigirlo desde la temporada 2018 y su lugar lo tomó un ex número 1 como Carlos Moya (Francis Roig se mantuvo como segundo coach). Desde entonces, Toni se dedicó a dirigir la academia que lleva el nombre de su sobrino en Manacor y a trabajar con tenistas jóvenes. Pero asumirá un nuevo desafío como coach con un tenista profesional de alto nivel: el canadiense Félix Auger-Aliassime, de 20 años y actual 22° del mundo.

Auger-Aliassime, que fue 17° del ranking en octubre de 2019, es una de las joyas de la nueva generación, pero hasta el momento tiene un obstáculo deportivo y emocional: no ganó títulos ATP y perdió las siete finales que disputó. Nacido en Montreal, estuvo entrenándose en varias oportunidades en la Rafa Nadal Academy, le agradaron los métodos de trabajo del mentor de Nadal y logró un acuerdo con él para que lo acompañe a diferentes torneos. El primero será desde la semana próxima en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que Rafa ganó once veces.

Según el diario Marca, de España, el acuerdo no tiene una fecha de caducidad y Toni, que aceptó trabajar con el canadiense pese a las tareas que posee como director de la academia y, además, del ATP 250 de Mallorca [un nuevo torneo, sobre césped, que iba a debutar en 2020 pero quedó aplazado por la pandemia y está programado para el próximo 20 de junio], viajará a los torneos más importantes del calendario, entre ellos a Roland Garros (retrasará una semana el inicio del torneo; será desde el 30 de mayo al 13 de junio). De hecho, ya se encuentra en el Principado monegasco donde se jugará el primer Masters 1000 sobre polvo de ladrillo.

¿Por qué Toni no vuelve a trabajar con Rafa? Precisamente porque tiene varias tareas en la actualidad, no es su deseo estar full time con un jugador y menos con un deportista de elite tan demandante como el ganador de 20 trofeos de Grand Slam.

Los canadienses Félix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov son dos de los mejores tenistas de la nueva generación. Instagram

Existe la posibilidad de que Auger-Aliassime se mida ante Nadal en alguna ronda de Montecarlo, claro. El cuadro se sorteará mañana por la tarde. El actual número tres del ranking mundial viajará hoy a Mónaco para entrar en la burbuja del hotel oficial. “Si nos toca jugar con Rafa no voy a estar en ninguno de los dos banquillos porque yo sigo siendo director de la Academia y tío de Rafael. Pero si tiene que perder con alguien que sea con Félix”, declaró Toni, según Marca.

Welcome aboard Toni 🙌🏽 pic.twitter.com/BGH0HIapUr — Félix AugerAliassime (@felixtennis) April 8, 2021

Y aportó: “Cuando me llegó el ofrecimiento por su parte yo le dije que viniera a la academia diez días para que viera si yo le podía servir o no. No me planteaba la posibilidad de entrenar a otro jugador. Saber que, como director de la academia, puedo colaborar con un jugador que tiene máximas aspiraciones es un reto que a mí particularmente me satisface”.

“Yo no podría trabajar con una persona que no fuera respetuosa y tuviera unos valores. He tenido la suerte de trabajar toda la vida con un chico que ha sido respetuoso y ha dado una buena imagen y aspiraba a lo mismo. Félix es un chico que tiene que estar teóricamente entre los mejores del mundo en los próximos años. Siempre es agradable trabajar con alguien así”, aseveró Toni Nadal.

