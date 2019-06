Wayne Rooney: así fue su golazo desde detrás de mitad de cancha en la MLS

Wayne Rooney celebra su golazo ante Orlando City Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 10:43

Wayne Rooney estará identificado para siempre con Manchester United y la selección inglesa. Sin embargo, la estricta realidad indica que el delantero que se inició en Everton aporta goles para el DC United, de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El delantero de 33 años forma parte del equipo de Washington desde el año pasado, y ayer abrió la cuenta frente a Orlando City con un golazo: remató desde atrás de la mitad de cancha cuando iban 10 minutos de partido. Finalmente, ese tanto sirvió para la victoria de su conjunto, que pelea palmo a palmo el título doméstico.

El golazo de Wayne Rooney desde atrás de mitad de cancha - Fuente: YouTube 00:59

Video

En DC United también integran el plantel el ex Boca Luciano Acosta, el ex Arsenal Franco Jara y el ex Estudiantes de La Plata Lucas Rodríguez. Con 30 puntos, el United figura a dos del líder del certamen de la MLS, Philadelphia.

Wayne Rooney convirtió un gol desde mitad de cancha ante Orlando City Fuente: Reuters