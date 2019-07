Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, dos leyendas que llegaron a cuartos en el All England Fuente: AP

Wimbledon siempre fue el Grand Slam más esquivo para el tenis argentino. De hecho, nuestro país nunca tuvo un título individual en hombres y mujeres. La excepción es en juveniles, con María Emilia Salerni, campeona del torneo junior en 2000. Este lunes, con el gran triunfo ante Milos Raonic en cinco sets, Guido Pella se transformó en el séptimo tenista argentino en alcanzar los cuartos de final sobre el césped londinense. En busca de las semifinales, enfrentará al español Roberto Bautista Agut.

Los seis compatriotas que antecedieron al bahiense en quedar entre los ocho mejores del cuadro, el "Last Eight Club", como los denomina el All England, son: Norma Baylon, Paola Suárez, Gabriela Sabatini, Guillermo Vilas, David Nalbandian y Juan Martín del Potro.

Los que llegaron más lejos son Gabriela Sabatini, que en 1991 perdió la final con la alemana Steffi Graf, y Nalbandian, que cayó en la definición de 2002 frente al australiano Lleyton Hewitt. El de Unquillo también alcanzó los cuartos en la temporada 2005, con derrota en esa instancia frente al sueco Thomas Johansson.

La pionera fue Norma Baylon, eliminada en cuartos en 1964 por la australiana Margaret Smith Court, al retirarse en el segundo set. El de Sabatini es uno de los momentos más recordados, porque Gaby estuvo a dos puntos de la victoria, y porque el título la dejaba a las puertas del número 1 del mundo. Además del aquel match decisivo contra Graf, Sabatini tiene tres cuartos de final en 1987, 1993 y 1995, y tres semifinales: 1986, 1990 y 1992.

Por último, Paola Suárez, por entonces entre las mejores del circuito en 2004, trepó hasta la ronda de las ocho mejores en el torneo de 2004, y esa etapa cayó en tres parciales ante la francesa Amélie Mauresmo.

Del lado masculino, Wimbledon fue el único Grand Slam que no pudo conquistar Vilas, que se quedó en los cuartos de final en 1975 -perdió con Roscoe Tanner en cinco sets- y 1976, cuando cayó frente a Björn Borg.

Hace 12 meses, Del Potro fue superado en cuartos de final por Rafael Nadal. El tandilense, que se recupera de una operación en una rodilla, tiene su mejor campaña en 2013, cuando alcanzó las semifinales, etapa en la que perdió un épico encuentro con Novak Djokovic. Gustavo Fernández, en la especialidad sobre sillas de ruedas, tiene dos finales perdidas.

Cuando a Pella se le recordó que había equiparado lo que en su momento lograron Vilas, Del Potro y Nalbandian, respondió: "Buenos nombres, ¿eh? Es increíble. Creo que es la primera vez en mi carrera que me siento importante, real. No solamente por haber ganado hoy, sino porque es muy difícil ganar partidos en un Grand Slam, es muy difícil mantener el nivel durante casi dos semanas. La cabeza te va comiendo, rivales diferentes, muchos momentos de mucha dificultad".

