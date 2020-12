Eduardo Salvio disparó contra River Crédito: Javier Garcia Martino - Photogamma

El jugador de BocaEduardo Salvio disputó un partido en vivo de FIFA21 frente al youtuber Sebastián Fernández y aprovechó la oportunidad para manifestar su disconformidad sobre los penales a favor de River.

Salvio, figura del equipo de Miguel Russo, transmitió por Twitch una partida de fútbol frente al reconocido youtuber argentino, que es el Team Manager de FIFA en KRÜeSports, el equipo de deportes electrónicos de Sergio "Kun" Agüero.

"¿Qué hiciste? ¿Es un truco en el FIFA21 que yo no lo sé?", le preguntó Salvio a Fernández en reclamo por un córner a favor no cobrado. El youtuber, con picardía le contestó al jugador: "¿Cómo estás acostumbrado a pedir ´chinvergüencha´. ¿Cuándo tenés la azul y oro te los pitan todos no?".

El delantero de Boca no dudó y aprovechó la ocasión para retomar la polémica sobre la utilización del VAR. "Sí, se nota. Ya sabés a quién le pitan todos los penales", dijo Salvio con una risa sarcástica. "Vos sabés a quién le cobran penales", remarcó el jugador xeneize.

Salvio se sumó a las declaraciones pasadas de Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, cuando acusó a los árbitros de ver todo con los colores de la camiseta de River.

El youtuber Fernández también aprovechó el distendido momento y rememoró la polémica jugada del penal no cobrado de Pinola a Benítez en el partido entre River e Independiente por Copa Libertadores. "A mí esos mismos me serrucharon", dijo Fernández.

El miércoles por la noche en Avellaneda se disputará el primer partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing. En la previa, ambos equipos realizaron fuertes críticas a los arbitrajes y probablemente en ese encuentro y los posteriores las miradas se posen en el desempeño de los jueces.