Yao Cabrera rompió el silencio y contó la verdad sobre su accidente: “Vi a mi abuelo muerto”

Después de días de incertidumbre y mucho hermetismo en torno a su estado de salud, el youtuber Yao Cabrera rompió el silencio y contó la verdad sobre el accidente que sufrió en su casa de la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz.

En dialogo con el ciclo de entrevistas del Instagram de Radio Mitre, Cabrera explicó que está postrado en su cama “hace ya una semana” con una faja reductora que cubre su lesión en las costillas. “Estoy como un niño enfermo, me traen la comida a la cama”, aseguró el influencer uruguayo y dijo que más allá del susto está “feliz porque ya pasó todo”.

Yao Cabrera mostró cómo quedó después del accidente (Foto: Instagram)

“Los médicos me dieron la positiva. Estuve subiendo más pruebas, más detalles del accidente”, remarcó Yao haciendo referencia a las últimas publicaciones que hizo en Instagram. También sostuvo que lo visita a diario un especialista para seguir de cerca su evolución.

Respecto al accidente, recuerda que eran las tres de la tarde y que estaba pintando la casa con su papá “al rayo del sol” cuando de repente perdió la conciencia. “Me desvanecí antes de caerme. Primero pierdo la conciencia y después me caigo”, explicó. Según los médicos, el desmayo pudo haber sido causado por su duro entrenamiento para la pelea contra el Marcos “Chino” Maidana. “Estaba entrenando tres veces por día y yo soy vegano, no suplemento la carne con nada”, argumentó.

Yao Cabrera mostró las pruebas de su accidente (Foto: Instagram)

Cabrera estuvo varias horas inconsciente y, según recuerda, en ese estado vio a su abuelo, que murió hace 15 años, abriendo una puerta llena de luz e invitándolo a pasar. “Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo que me abría la puerta. Vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, que vi el cielo”, relató en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

“Me van a decir que estoy loco o que fumé algo”, se lamentó Cabrera y aseguró que mientras veía a su abuelo sentía que no se podía mover, que estaba como en slow motion, graficó. “Que la gente no me crea lo entiendo, porque yo hice ficción”, apuntó.

E insistió con su relato: “Sentí que estuve muerto. Mi abuelo falleció hace mucho tiempo, yo era chiquito, hace como 15 años. Me desperté temblando en la clínica, todo transpirado, y le pregunté a la enfermera si estaba vivo”, aseguró. Cuando recuperó la conciencia, su familia y sus amigos no le quisieron dar el celular, por lo que estuvo tres días incomunicado. “No me contaban nada de lo que pasaba”, aseguró el youtuber.

Yao Cabrera mostró las pruebas de su accidente (Foto: Instagram)

Consultado sobre las dudas de la gente sobre el accidente, argumentó: “Lo único que siento es que me salvé de irme del otro lado. Yo que tantas veces jugué con esto, ahora los entiendo”. Y remarcó: “Si fuese algo fingido tendría mil videos... Lo más impactante para mí es que no tengo un video de mi caída”.

“Esta vez no fue prensa, no necesitaba caerme de un tercer piso para tener mas prensa, esto fue lo peor que me pudo haber pasado. Esto me retrasa mi carrera y mi futuro, no me ayuda para nada”, aseguró el youtuber. De hecho, todavía está en duda su pelea con Maidana del próximo 5 de marzo.

Respecto a las secuelas físicas de la caída, señaló que el único daño fuerte lo tiene en la costilla y que del golpe en la cabeza “hasta ahora no hay nada grave”.

“Fue un golpe seco, de la nada al suelo”, argumentó. Y explicó que nunca dijo en qué clínica estuvo internado por orden expresa del director de nosocomio. “Yo muevo masas, no podían juntarse cinco mil personas en la puerta”, explicó. “Me moría de ganas de decir dónde estaba pero me lo prohibieron”, aseguró.

Yao Cabrera mostró las pruebas de su accidente (Foto: Instagram)

Horas antes de la entrevista, el influencer publicó a través de una historia un comunicado destinado al Chino Maidana, a la prensa, a los fans y a sus haters. “Si hubiese fingido mi caída de un tercer piso mínimo tendría un video del momento cuando caigo grabado en HD y con drones. Porque es a lo que me dedico. Crear contenido ficción para las redes sociales”, escribió.

“Sé que les cuesta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas pero desde que empecé con la idea de boxear y promover el deporte, me prometí a mí mismo no hacer más nada irreal que pueda dañar a tercero. Un abrazo, Yao Cabrera”, cerró el mensaje.