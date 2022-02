El incómodo reclamo en vivo de Andy Kusnetzoff a David Nalbandian: “No es para el aire”

Tras el emotivo retiro de Juan Martín del Potro del tenis profesional, uno de los grandes de este deporte en la Argentina, David Nalbandian, se convirtió en tendencia en Twitter por quienes recurrieron a la siempre injusta comparación entre los dos deportistas. Enemistados en su momento y reconciliados después, dos de los mejores jugadores de su generación tienen adeptos a lo largo y a lo ancho del país. En cualquier caso, el testimonio del “Rey” siempre es interesante y aún más en este contexto. Con gran instinto periodístico, Andy Kusnetzoff entrevistó este miércoles al ganador del Master 2005, y hasta se animó a hacerle un inesperado reproche al aire.

Al introducirlo en el programa “Perros”, que conduce en Urbana Play, Kusnetzoff se mostró particularmente alegre y explicó los motivos detrás de su sonrisa, no sin endilgarle al invitado su falta de contestación en otras ocasiones. “Es uno de los hombres que más busco y siempre como: ‘no puedo, chau’. Me odia Nalbandian”, dijo entre risas el animador, quien luego contó: “Yo soy fan de Nalbandian. Él no lo sabe y me evita”.

El incómodo reclamo en vivo de Andy Kusnetzoff a David Nalbaldian

Siempre en tono jocoso, el extenista le respondió a Andy con otra confesión: “No, bol..., pero vos tenés mucho laburo o miles de productores, porque me queman la cabeza constantemente”. Lejos de desmentirlo, el periodista admitió que lo que decía el exdeportista era cierto, y lo dejó en claro con un chiste: “A cada productor que me encuentro le digo: ‘¡Llamen a Nalbandian! Quiero a Nalbandian. ‘Che, vamos a tomar algo. Llámenlo a Nalbandian que venga’”. Acto seguido, el finalista de Wimbledon 2002 acotó: “Es tremendo, tenés unos guerreros ahí por todos lados”.

Ya en confianza, el ex Caiga quien caiga reveló una anécdota que lo involucra a Nalbandian y muestra lo difícil que le resultó a lo largo de su carrera entrevistarlo: “No es para el aire, pero te lo voy a contar. El otro día, en ‘PH’ (NdeR: el programa que conduce en Telefe), el productor ejecutivo me dice: ‘(Nalbandian) no va a ir ni para promocionar no sé qué está haciendo. Le digo: ‘pero pará, no me digas esto, me deprimís. Me baja la autoestima’. Pero nunca lo llamé, siempre dije no lo voy a llamar, ya me lo voy a cruzar”, concluyó el cronista quien finalmente logró dar con la nota tan buscada: “Tenés muchas historias, hiciste muchas cosas, fuiste muy grande en este deporte”, lo elogió para concluir este particular intercambio.