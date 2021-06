Yao Cabrera desafió al Chino Maidana a subirse al ring: “Si pierdo me voy del país”

Floyd Mayweather y Logan Paul se enfrentaron este domingo en un duelo que dejó mucho que desear, según los máximos fanáticos del boxeo. En un enfrentamiento que terminó con ocho rounds y sin KO , el youtuber se dio por triunfador, dado que las expectativas apuntaban a una victoria del exboxeador de 44 años.

Más allá de quién fue el ganador en la exhibición que contó con la presencia de algunos espectadores y millones de televidentes desde sus casas, en las redes sociales la conversación se centró en algunas burlas sobre cómo se desarrolló la pelea entre ambos y terminó en una osada propuesta.

La repercusión de la pelea consiguió que el youtuber uruguayo que vive en Argentina, Yao Cabrera, propusiera un duelo contra el Chino Maidana. “ Si le dan RT y Fav a este tweet reto al Chino Maidana a un combate de boxeo ”, señaló el influencer de 24 años.

A su vez, Yao planteó: “Si me gana, me voy de la Argentina para siempre”. A la hora de publicado el tuit, el youtuber contaba con 237 retuits y 890 likes. Si bien no especificó cuántas reacciones tenía que tener para hacer realidad su propuesta, varios usuarios se entusiasmaron y apoyaron la idea.

Maidana, por el momento, no respondió al reto del influencer, que en Instagram ostenta 3,3 millones de seguidores.

Maidana y Mayweather, frente a frente

El boxeador nacido en Santa Fe tiene actualmente 37 años y es conocido, a diferencia de Mayweather, por ser un profesional que va al frente y tiende a noquear a sus contrincantes, habiendo ganado 35 peleas (31 de ellas por KO).

En esta línea, algunos internautas se burlaron de la propuesta de Cabrera, y plantearon que el Chino probablemente no sepa quién es.

