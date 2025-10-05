Yusuf Dikeç, el turco que sigue haciendo historia sin artilugios en una competencia internacional de tiro
El tirador se volvió viral en los Juegos Olímpicos de 2024 por su precisión a la hora de disparar; esta vez, volvió a ser tendencia y consiguió un hito para su país
El tirador turco Yusuf Dikeç -que se hizo viral en los Juegos Olímpicos 2024 por su actitud “casual” mientras disparaba para ganar una medalla de plata- volvió a ser tendencia por su postura al ganar la medalla de oro en la Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido, con una mano en el bolsillo, sin lentes de protección ni casco.
En esta oportunidad, Dikeç volvió a hacer historia al ganar mano a mano sin usar lentes ni ayuda extra en la final contra el alemán Paul Fröhlich.
Según detallaron medios locales, en la Liga Europea —que se celebró del 1 al 5 de octubre en Estambul— participaron Dikeç y su compañero Mustafa İnan, quienes compitieron en la categoría masculina de Pistola de Aire Comprimido por Equipos desde 10 metros. Finalmente, en la última instancia le ganaron a sus oponentes alemanes Fröhlich y Christian Reitz, respectivamente, para así alzarse con la tan preciada medalla de oro.
La Liga de Campeones Europea se celebró anteriormente en países como Hungría y Serbia. Este año —el torneo celebrado por primera vez en Estambul— acogió a atletas de élite de toda Europa. El evento añadió un entusiasmo especial y el éxito de los atletas de la ciudad de Kahramanmaraş fue motivo de gran orgullo tanto para la ciudad como para el país, según citaron los mismos medios.
“Medalla de oro ganada al final de una desafiante competencia de tres días”, escribió más tarde, junto a una foto de la reluciente medalla.
Sobre su técnica
Tras volverse viral en los JJ.OO., el tirador y policía retirado de 52 años explicó a qué se debe su curiosa postura a la hora de disparar. “Algunos pensaron que mi mano en el bolsillo era un gesto de arrogancia. Esa gente no sabe nada sobre mí o sobre el tiro deportivo”, contó en ese entonces entre risas. No es del todo cierto que Dikec no llevaba ningún instrumento. Lo que sí tenía eran tapones amarillos para los oídos que bloqueaban las distracciones mientras disparaba en la final.
“Lo hago únicamente para tener mi cuerpo más estable, para estar en equilibrio. No hay que buscar más allá de eso”, añadió y detalló: “Como tiro con los dos ojos abiertos, no me siento cómodo con los lentes de protección, con los cascos o con cualquier otro accesorio. Por eso no los utilizo”.
Esta es una preferencia que también tiene su compañera Sevval Ilayda Tarhan, que también tira con la otra mano en el bolsillo. En su caso, con una gorra como único accesorio. Para Dikeç, más que confianza en sí mismo o autosuficiencia, su postura al disparar simboliza el espíritu olímpico.
Con información de AFP
