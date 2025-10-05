Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Singapur
El argentino completó la carrera y regaló una largada para el recuerdo; a continuación, las mejores reacciones de los usuarios en las redes sociales
El Gran Premio de Singapur se disputó en el circuito urbano de Marina Bay y tuvo a George Russell como el gran ganador de la jornada.
Franco Colapinto terminó en el puesto 16° y dejó grandes sensaciones de cara al futuro, sobre todo por una espectacular largada donde adelantó tres posiciones. A partir de todo lo sucedido en la competición, los usuarios en las redes sociales se divirtieron con variados memes en apoyo al piloto argentino.
El Gran Premio de Singapur cuenta con un trazado nocturno exigente con 62 vueltas y una distancia total de 306 km. Russell, de la escudería Mercedes, logró la pole position y ganó la carrera, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, que con el podio del inglés se coronó campeón de constructores por segundo año consecutivo.
Colapinto completó una aceptable carrera y terminó en la posición 16, dando buenos indicios de cara a lo que queda del calendario. Con este resultado, el argentino superó en el cabeza a cabeza a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que terminó en el puesto 20°. En el total de las carreras, el pilarense terminó seis veces más arriba que el francés, que lo hizo en cinco carreras.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la espectacular largada que hizo Colapinto, que despertó el delirio de los fanáticos al protagonizar una arriesgada maniobra para adelantar a competidores. Sin embargo, la estrategia de su escudería no le termino beneficiando y volvió a perder esos lugares con el correr de la competición.
Los mejores memes de Colapinto en Singapur
QUE LARGADA DE COLAPINTO POR FAVOR pic.twitter.com/vx5WjNAWYN— Tino (@TinoCLeclerc) October 5, 2025
franco colapinto defendiendose de todos en esa batata con los medios desgastados pic.twitter.com/H9UG4zICNu— lulu 🇸🇪 (@lulileclerc) October 5, 2025
Colapinto contra el Racing Bulls de Hadjar:— Betsson Argentina (@Betsson_ARG) October 5, 2025
pic.twitter.com/5f2CLYFa9e
franco colapinto cada vez que larga en Singapur pic.twitter.com/5uaAN2Cmdg— mel ⁴³ (@opin0loga) October 5, 2025
DALE COLAPINTO RESISTÍ 7 AUTOS CON GOMAS DE 40 VUELTAS pic.twitter.com/vqu8uOlfNw— Tino (@TinoCLeclerc) October 5, 2025
Fossaroli: "Me gusta como te queda el rosa"— Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) October 5, 2025
Franco: "A mi no."
Fossaroli: Esta lindo, esta lindo.
Franco: Si? La pantera rosa parezco" JAJAJAJJAJApic.twitter.com/xnMgZCwv1l
2.7 la parada de Franco Colapinto. No lo puedo creer. pic.twitter.com/P6oma605CA— 𝙅𝘿 (@JuannDis) October 5, 2025
el ingeniero que le hace las estrategias a franco colapinto:pic.twitter.com/mT7mP8w6ni— santiᴪ🇦🇹 (@santicaseros) October 5, 2025
sabes que piloto hubiese sido franco colapinto con un auto y una estrategia decente— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 5, 2025
pic.twitter.com/G5E8zMABrB
Fans de Piastri: Como puede ser q Oscar no esté primero 😭😭— Lu é inútil en ingles (@louu2212) October 5, 2025
Mientras tanto los Argentinos festejando una parada rapida en pits de Colapinto pic.twitter.com/iun1m0QIeA
La vida si hoy a Colapinto le ponían duras pic.twitter.com/YkQNG6UUY0— doinel (@doinel___) October 5, 2025
