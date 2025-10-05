LA NACION

Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Singapur

El argentino completó la carrera y regaló una largada para el recuerdo; a continuación, las mejores reacciones de los usuarios en las redes sociales

Los fanáticos se divirtieron en redes sociales (Foto: @louu2212)
El Gran Premio de Singapur se disputó en el circuito urbano de Marina Bay y tuvo a George Russell como el gran ganador de la jornada.

Franco Colapinto terminó en el puesto 16° y dejó grandes sensaciones de cara al futuro, sobre todo por una espectacular largada donde adelantó tres posiciones. A partir de todo lo sucedido en la competición, los usuarios en las redes sociales se divirtieron con variados memes en apoyo al piloto argentino.

El Gran Premio de Singapur cuenta con un trazado nocturno exigente con 62 vueltas y una distancia total de 306 km. Russell, de la escudería Mercedes, logró la pole position y ganó la carrera, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, que con el podio del inglés se coronó campeón de constructores por segundo año consecutivo.

Colapinto completó una aceptable carrera y terminó en la posición 16, dando buenos indicios de cara a lo que queda del calendario. Con este resultado, el argentino superó en el cabeza a cabeza a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que terminó en el puesto 20°. En el total de las carreras, el pilarense terminó seis veces más arriba que el francés, que lo hizo en cinco carreras.

El argentino tuvo una gran performance en Singapur (Foto: @altoque_ok)
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la espectacular largada que hizo Colapinto, que despertó el delirio de los fanáticos al protagonizar una arriesgada maniobra para adelantar a competidores. Sin embargo, la estrategia de su escudería no le termino beneficiando y volvió a perder esos lugares con el correr de la competición.

Los mejores memes de Colapinto en Singapur

