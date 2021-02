"Es una leona": Zaira definió a Wanda Nara como mánager de Mauro Icardi

Mauro Icardi, junto a Wanda, quien además de ser su pareja, es su representante

Zaira Nara, modelo y conductora televisiva, se refirió al rol de mánager de su hermana Wanda, quien representa a su marido y delantero del Paris Saint Germain, Mauro Icardi.

Los intereses contractuales de Icardi son representados por su pareja, Wanda Nara, a quien Zaira calificó como "leona" Fuente: AFP

En el programa "Cortá por Lozano", que se emite por Telefé, reveló han sido varios los jugadores que requirieron sus servicios para que defienda sus intereses ante los clubes.

Zaira Nara y el rol de su hermana Wanda como mánager de Mauro Icardi 02:24

Video

"Sabés que le han pedido muchos jugadores que los represente. No voy a decir nombres, pero jugadores muy conocidos, muy importantes. De otros clubes... Le han pedido permiso a Mauro. Si bien le llegan las propuestas, el trabajo de representante ocupa mucho tiempo... No es solo la firma del contrato", reveló la conductora suplente del ciclo de Verónica Lozano.

Zaira calificó a Wanda como "leona" a la hora de representar a Mauro Icardi Crédito: Instagram: @nora_colosimo

"Al momento de negociar es una leona total. Una vez, en Milán, en un hotel divino al que habíamos ido a cenar, mi hermana venía negociando la renovación de Mauro con un club. Y es intensa la negociación, de esas personas que te cuelgan el teléfono diciéndote 'cuando llegues al número que te estoy diciendo (llamame) y si no, no me llames", así describió Zaira a su hermana.