10 tips para convertirte en un nómade digital

¿Quién no soñó alguna vez con fusionar la pasión por los viajes con el trabajo? ¿Quién no deseó poder desprenderse de ciertas ataduras laborales para conocer ciudades y culturas sin perder su fuente de ingresos?

Gracias al avance de Internet y la modalidad de trabajo freelance, lo que antes era una utopía hoy es una posibilidad. Millones de personas en todo el mundo se pasan cada año al bando de los nómades digitales, aquellos que no necesitan acudir a una oficina para cumplir sus obligaciones o desarrollar sus proyectos personales.

En la columna de hoy compartiremos 10 tips para que puedas romper las cadenas laborales y te conviertas en un nómade digital con un estilo de vida más libre y rico en experiencias. Si te sentís un poco mayor, recordá que nunca es tarde para empezar:

1) Moneda que no se devalúe

Empezamos con un tip bien focalizado en los aspirantes argentinos a nómade digital. Lo más importante es intentar cobrar y ahorrar en una moneda dura, que no se devalúe fácilmente. Tener ingresos únicamente en pesos ocasionará una fuente de preocupación constante debido a las recurrentes depreciaciones de nuestra moneda, que harán que el día a día en el extranjero sea cada vez más costoso en términos económicos. Si no se puede arreglar un ingreso dolarizado, entonces el nómade digital debe elaborar un sistema de conversión automático para reemplazar en forma inmediata cada monto en pesos que ingrese en su cuenta por su equivalente en dólares o euros.

2) Sistema de cobro global

La movilidad de capitales a nivel mundial sigue plagada de barreras. La realidad es que los países ejercen sistemas de control cada vez más burocráticos que atentan contra los intereses de los nómades digitales. A ello se suman los contratos leoninos de los bancos y las plataformas de pago internacionales más tradicionales, que cobran comisiones muy elevadas. Una alternativa es la adopción gradual de las criptomonedas como sistema de cobro: en su universo no existe la intervención gubernamental y pueden transferirse de un lugar a otro del planeta a costos marginales. Sus múltiples ventajas hacen que este sea un método cada vez utilizado por empleadores y trabajadores que se encuentran a la vanguardia de los avances tecnológicos.

3) Seguro médico

Contar con una buena cobertura médica internacional es condición sine qua non para un nómade digital inteligente y responsable. Las tarjetas de crédito suelen ofrecer un seguro básico que ya está incluido dentro del servicio, pero que puede ser ampliado con un pago mínimo para mayor tranquilidad del cliente, quien contará con más y mejores servicios en caso de requerir asistencia médica en el extranjero. En este link podrás encontrar más información al respecto.

4) Disciplina y usos horarios

Hemos hablado en notas anteriores de la importancia de la conducta en quienes eligen el teletrabajo como modo de vida, puesto que por lo general no existen jefes que los controlen ni horarios estrictos que cumplir. Para colmo, el nómade digital es un teletrabajador que en lugar de trabajar desde su casa lo hace desde un lugar remoto y cambiante, características que invitan a la distracción. En consecuencia, los nómades digitales deben ser estrictos respecto de la cantidad de horas que le dedicarán al trabajo diario y cumplirlo a rajatabla, así como ponderar los distintos usos horarios en la elección de sus destinos. Muchos clientes virtuales pueden solicitar un contacto telefónico urgente y es conveniente que la hora no sea problema.

5) Proyecto personal paralelo

Una de las ventajas más importantes del teletrabajo refiere a la liberación del tiempo laboral: al no tener que cumplir un horario estricto en una oficina u otro espacio físico similar, donde muchas personas acumulan al cabo de las semanas y los meses gran cantidad horas que bien podríamos llamar "tiempo muerto", el tiempo que se les libera a los nómades digitales es enorme y pueden aprovecharlo para conocer el destino elegido, pero también para desarrollar un proyecto personal que los realice y les permita, incluso, dejar de depender del trabajo más formal. También aquí es recomendable ser rigurosos y dedicarle un promedio de 2 horas diarias a ese proyecto propio que a la postre les traerá grandes satisfacciones.

6) Importancia de la conexión wifi

Se trata de un aspecto vital, puesto que con una conexión lenta el trabajo se volverá insoportable e interminable para un nómade digital. Se recomienda siempre ingresar a los sitios de las empresas proveedoras de este servicio en los destinos elegidos para analizar los planes de velocidad y sus costos. Se debe tener en cuenta que los hospedajes tradicionales no suelen ofrecer un servicio de calidad, por lo que nunca está de más explorar las ofertas de wifi transportable que permiten contar con excelente back up en caso de ser necesario.

7) Aprovechar las nuevas tecnologías para alquilar

Nadie lo pone en discusión: Airbnb revolucionó el sistema de hospedaje a nivel global y su tecnología facilita enormemente la vida de los nómades digitales, entre otros. Mediante esta plataforma es posible conseguir alquiler a bajo precio en viviendas de excelente ubicación o incluso departamentos individuales. En su mayoría, suelen ofrecer también buenas conexiones a Internet, un punto fundamental a contemplar a la hora de pagar. En los comentarios de los usuarios suele quedar claro si el wifi es realmente bueno o de mala calidad.

8) Utilizar páginas de freelancers para conseguir trabajo

Sitios como workana o freelancer.com están entre los recomendados, pero no son los únicos. En este link podrás acceder a las 72 mejores webs de ofertas laborales para nómades digitales a nivel internacional

9) Viajar en modo slow travel

Se equivoca quien piensa al nómade digital como alguien que está 5 días en un lugar, 4 en otro y así. Si bien las estancias no suelen ser demasiado prolongadas por temas de regulación migratoria (la mayoría de los países permiten hasta 3 meses de permanencia como turista sin tener que realizar otras gestiones), el nómade digital prefiere viajar sin prisa, concentrándose en el trabajo para ir adaptándose lentamente y sin estresarse al destino elegido. De lo contrario, vivirá pensando en el horario de partida del próximo tren o avión, los check in y check out y otros trámites que uno preferiría evitar, si pudiese hacerlo. Además, el viaje sin prisa permite conocer y vincularse más con los ciudadanos y las costumbres de cada lugar elegido.

10) Seguir formándose a distancia

El nómade digital sabe de la importancia de capacitarse continuamente en un mundo que cambia y evoluciona a gran velocidad. Decir que uno vive viajando no sirve de excusa para dejar de capacitarse. Es la mejor inversión que una persona puede hacer. El consejo en este punto pasa por aprovechar los sistemas de eLearning (educación a distancia) para continuar formándose sin importar el lugar de residencia.

Conclusión

Tareas que décadas atrás parecían imposibles de realizar, hoy resultan perfectamente viables gracias al estado del arte tecnológico. El Lifestyle Desing o el diseño de tu propia vida permite que la nueva clase de nómades digitales no pare de ganar adeptos. Los tips repasados en esta columna sirven a quienes ya se lanzaron a la aventura y pueden animar al resto a hacerlo. Es un club que no sabe de barreras: todos son bienvenidos.