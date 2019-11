2020. Qué espera el sector privado según cinco CEOs de grandes empresas

Mariano Bosch (Adecoagro), Rosario Altgelt (LATAM Airlines), José del Rio (La Nación), Alec Oxenford (OLX), Juan Curutchet (Banco Provincia) y Martín Ticinese (Quilmes) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Los CEOs y responsables de distintas compañías hablaron de cómo seguirá la economía argentina y el consumo en el próximo año y de las oportunidades que hay en distintos sectores, como el cervecero, la banca, la agroindustria, la economía del conocimiento y la aeronavegación.

En el marco del evento "La Nueva Argentina", organizado por LA NACION, el presidente de cervecería y maltería Quilmes, Martín Ticinese, dijo que este año cerrarán con una caída del 10% en la facturación y que en 2020 el mercado va a sufrir un poco más. "Va a ser negativo, pero no tanto. Habrá dos, tres puntos de caída, pero nos estamos preparando para que el mercado vuelva a tener volúmenes positivos", adelantó.

En tanto, el titular del Banco Provinica, Juan Curutchet, dijo que las entidades públicas están esperando definiciones, pero que se "ha anticipado un intento o preocupación por bajar la tasa de interés, lo cual inicialmente tiene un aspecto positivo para la economía. A la larga, el tema es que se genera un sistema solvente, pero chico. Para que vuelva a crecer el sistema necesitás estabilidad y que vaya bajando la inflación. Eso se probó en 2016 y 2017 y hay que retomar ese sendero porque a mediano plazo el motor es recuperar el crédito sostenido", explicó.

En el mediano plazo, en materia de aeronavegación, Rosario Altgelt, CEO de Latam Argentina, sostuvo que se puede triplicar la cantidad de pasajeros que vuelan, algo que demostró la llegada de las low cost.

"Lo que me desespera es ver la oportunidad. Los líderes de empresas tenemos que tener coraje: ver qué necesitamos hacer para que Latam invierta y genere trabajos. No es fácil. Tenemos prevista una inversión de US$270 millones y este año ejecutamos US$90 millones trayendo aviones. No sé si lo logramos por acuerdo o tensión, pero las personas que trabajan en Latam querían inversión y se logró. Necesitamos del gobierno y el regulador y necesitamos de los gremios: nosotros tenemos ocho gremios. Este ejercicio quizás es extrapolable. Eso nos tiene que desvelar", aseguró.

Por su parte, el CEO de Adecoagro, Mariano Bosch, dijo que el país tiene excelentes recursos naturales y humanos, pero que le preocupa que se pierda la oportunidad de agregar valor.

"He conocido muchos campos, pero La Pampa tiene un suelo y clima que no lo tiene nadie. Tenemos una oportunidad única, pero hay que aprovecharla. El nivel de emprendedurismo en el interior de la Argentina es impresionante. Hay que tener energía, gas, conexión a Internet y algo de infraestructura y con eso se puede agregar valor. Están las condiciones dadas, simplemente tenemos que unificar criterios. Nos debemos un pensamiento agroindustrial y eso es lo que tiene que pasar", alentó.

Por último, el fundador de OLX, Alec Oxenford, dijo que la tecnología puede ayudar a que se supere la grieta y el país inicie un sendero de crecimiento sostenible. "El mundo se está organizando para pasar de ser una economía basada en la escasez a serlo en abundancia. Hay una economía de los bienes usados que es una parte significativa del producto bruto de los países. Cualquier cosa que pongas en una plataforma que conecta a todo le mundo genera valor porque la gente puede comprar cosas más baratas y se puede resolver el tema del cambio climático desde abajo. Y todo esto genera el equivalente a dos productos brutos globales. Tenemos que compartir lo que ya existe. Ese cambio es el primer indicio de que como sociedad somos más maduros que el sistema de gobierno y eso es la Argentina. Hay más corrupción arriba que abajo", concluyó.