CuradurIA: la SEC da marcha atrás en la denuncia contra Binance y abre un nuevo capítulo cripto en EE.UU.

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Claude, el chatbot de Anthropic, ahora tiene su propio blog

Anthropic lanzó Claude Explains, un blog donde su modelo de inteligencia artificial, Claude, redacta textos técnicos que luego son revisados y editados por expertos humanos. El contenido cubre temas como análisis de datos, estrategia empresarial y escritura creativa. Claude genera los borradores, y el equipo los enriquece con ejemplos prácticos y contexto. Según la empresa, este blog busca mostrar cómo Claude puede ser una herramienta educativa potente, no solo un asistente conversacional, y anticipa nuevas funciones colaborativas en futuras aplicaciones del modelo.

Crédito: Anthropic.

La SEC desiste de su demanda contra Binance y marca un giro en la política cripto de EE.UU.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) retiró su histórica demanda contra Binance, lo que representa un cambio de rumbo en la regulación de las criptomonedas. La demanda, iniciada en 2023, acusaba a Binance de operar sin registrarse y de violar normas de protección al inversor en EE.UU. La decisión fue celebrada por la empresa como un respaldo a su programa global de cumplimiento. Con 21 licencias regulatorias y más de 650 personas en su equipo de compliance, Binance afirma que el caso cerrado abre la puerta a una adopción global más segura y a un marco regulatorio más claro y cooperativo.

La empresa detrás de Cardano aterriza en Argentina para liderar la innovación blockchain en la región

Input Output Global (IOG), la firma fundada por Charles Hoskinson —cofundador de Ethereum y creador de la criptomoneda Cardano— inauguró el 20 de mayo sus primeras oficinas en Buenos Aires. Con una capitalización de mercado de USD 26.000 millones, Cardano busca potenciar su presencia en América Latina. En alianza con Globant, IOG desarrollará software para su ecosistema y ya cerró acuerdos educativos con la UBA y la UTN. La empresa considera a Argentina como un hub clave y planea expandir su equipo con talento local.

Lucas Macchiavelli, representante de IOG en Argentina. Crédito: Input Output Global.

El drama de OpenAI llegará al cine: Amazon prepara una película sobre el despido relámpago de Sam Altman

Amazon MGM Studios está desarrollando Artificial, un film inspirado en la caótica semana de noviembre de 2023 en la que Sam Altman fue despedido y reincorporado como CEO de OpenAI en apenas cinco días. Según The Hollywood Reporter, Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) podría dirigirla y Andrew Garfield estaría en la mira para interpretar a Altman. El guion, escrito por el comediante Simon Rich, promete un tono satírico sobre uno de los episodios más insólitos del mundo tech.

El Papa Leo XIV quiere que la IA deje de jugar a ser Dios

En su primer discurso oficial, el nuevo pontífice advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Con formación en matemáticas y siendo el primer papa estadounidense, Leo XIV busca posicionarse como una voz ética frente al avance desregulado de la tecnología. Según reporta POLITICO, El Vaticano ya promueve un enfoque centrado en el ser humano y llama a una regulación global más equitativa, especialmente en defensa de los países del sur global. “La Iglesia puede ayudar a dar sentido a un mundo cambiante”, dijo una de sus asesoras.